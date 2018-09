C'est au cours d'une conférence de presse animée par son Président, Jean-Philibert Mabaya que le regroupement politique de l'opposition « Arc-en-ciel du Congo » a donné sa position sur toutes les questions politiques de l'heure.

Réagissant par rapport au processus électoral, plus particulièrement de la liste provisoire des candidats présidents publiée par la CENI, ce regroupement politique de l'opposition déplore sans ambages l'invalidation de deux candidats à savoir J-P Bemba et Adolphe Muzito. Dans son mot d'introduction, Jean-Philibert Mabaya a abordé le problème de la machine à voter. A en croire ses propos, étant donné que jusqu'à ce jour, aucun consensus n'est trouvé par les acteurs politiques autour de l'utilisation de cet outil, la CENI ne devrait pas l'utiliser. « Nous soutenons la proposition des Nations-Unies pour l'impression des bulletins de vote et également la mise à la disposition de la CENI, des moyens nécessaires pour que ces élections puissent avoir lieu le 23 décembre prochain.

En dépit de notre souveraineté nationale à laquelle nous sommes jalousement attachés, notre gouvernement ne devrait pas renoncer à la contribution de la communauté internationale avec laquelle, elle a signé différents Chartes et Accords internationaux. Nous sommes liés au reste du monde et il serait donc irresponsable de notre part, de repousser l'assistance internationale dont le pays a besoin pour organiser les élections selon le calendrier de la CENI », a dit ce candidat président de la République.

En ce qui concerne le débat autour de 10 millions d'électeurs sans empreintes et autres doublons retrouvés dans le fichier après l'audit des experts de l'organisation internationale de la Francophonie, l'Arc-en-ciel du Congo soutient l'hypothèse selon laquelle « ces électeurs irréguliers doivent être nettoyés du fichier, car il n'est pas compréhensif qu'un nombre aussi important y figure sans intention de vouloir tricher. Nous demandons par la même occasion à la CENI de publier la liste de tous les électeurs pour la crédibilité de ces scrutins ».

Elections inclusives, transparentes et crédibles

Devant la presse nationale, l'ACC promet de poursuivre sa lutte sans relâche non seulement pour l'inclusivité du processus électoral, mais également pour l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées, gage de la stabilité et de la paix en République Démocratique du Congo.

« Il convient de rappeler que la tenue des élections n'est pas une fin en soi. Après les élections, il faut un climat de paix afin que la République Démocratique du Congo travaille pour son développement et par conséquent, pour le bien-être de sa population », a dit le Président du regroupement politique ACC.

Candidature commune de l'opposition

Réagissant au sujet de la candidature commune de l'opposition, Jean-Philibert est revenu sur les objectifs poursuivis par l'ACC avec la création du CAMP DU PEUPLE. Occasion faisant le larron, le président de ce regroupement a donné quelques critères de celui qui sera choisi comme candidat commun de toute l'opposition et qui pourra faire face au candidat du Front Commun pour le Congo, FCC en sigle.

« Pour faire face au candidat du FCC, il est important pour l'ensemble de l'opposition d'avoir un candidat commun. Ce dernier doit être responsable, compétent, intelligent, expérimenté et surtout capable de maitriser la gestion de la chose publique. Il doit également maitriser tous les problèmes de notre pays. Je le répète, il nous faut avoir quelqu'un de compétent et qui a de l'expérience dans la gestion », a-t-il fait savoir.

Ci-dessous, l'intégralité de la communication de l'ACC sur les enjeux de l'heure !

INTRODUCTION DU PRESIDENT DE L'ARC-EN-CIEL DU CONGO, REGROUPEMENT POLITIQUE DE L'OPPOSITION, A LA CONFERENCE DE PRESSE

Mesdames et Messieurs de la Presse,

Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la publication dans la nuit de vendredi à samedi 25 août 2018, de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives et présidentielle du 23 décembre prochain.

Il importe de signaler que le travail abattu par la Centrale Electorale a suscité et continue à susciter des commentaires en sens divers allant jusqu'à jeter dans l'opinion nationale et internationale, de l'opprobre sur cette institution qui, en principe devrait prouver sa neutralité dans le traitement des dossiers des candidatures lui soumises.

L'Arc-en-Ciel du Congo, Regroupement politique de l'opposition continue à déplorer l'invalidation des honorables Bemba Gombo et MuzitoMfumuNsi. Nous estimons que le Sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo ayant été acquitté de sa condamnation de 18 ans de prison par la CPI pour l'affaire principale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la deuxième affaire sur la subornation des témoins l'ayant condamné se trouve présentement en appel à la CPI, par conséquent ne peut être considéré comme irrévocable.

Bien plus dans l'arsenal juridique congolais, l'infraction de corruption est, en vertu du principe de l'autonomie de chaque infraction, bien différente de cette de la subornation des témoins. L'article 10 de la loi Electorale évoquée par la CENI, stipule que : le candidat est inéligible en cas de condamnation irrévocable. Tel n'est pas le cas pour J-P Bemba car en ce moment, la Cour Pénale Internationale attend la rentrée judiciaire pour statuer sur ce point.

En ce qui concerne l'invalidation de Muzito, l'ACC estime que cet argument de conflit d'intérêt ne tient pas la route dans l'hypothèse très vraisemblable où la preuve de sa démission reçue du PALU serait versée dans le dossier. Et que par conséquent, sa candidature à la présidence portée par une autre plateforme politique est conforme à la loi.

L'ACC salue ici le sens élevé du patriotisme de ces candidats qui bien que recalés et écartés de la compétition par la CENI, ont pris la résolution de saisir la Cour Constitutionnelle et attendent de cette dernière de dire le droit et de démontrer ainsi que notre justice est réellement indépendante.

L'ACC promet de poursuivre sa lutte sans relâche non seulement pour l'inslusivité du processus électoral mais également pour l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées, gage de la stabilité et de la paix dans notre pays. Il convient de rappeler que la tenue des élections n'est pas une fin en soi. Après les élections, il faut un climat de paix afin que la République Démocratique du Congo travaille pour son développement et par conséquent, pour le bien-être de sa population.

Mesdames et Messieurs de la Presse,

Un autre problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans ce processus électoral, est sans nul doute l'adoption par la CENI de la fameuse Machine à voter. Etant donné que jusqu'à ce jour, aucun consensus n'est trouvé par les acteurs politiques autour de l'utilisation de cet outil, nous demandons à la Centrale Electorale de ne pas l'utiliser. Nous soutenons la proposition des Nations-Unies pour l'impression des bulletins de vote et également la mise à la disposition de la CENI, des moyens nécessaires pour que ces élections puissent avoir lieu le 23 décembre prochain.

En dépit de notre souveraineté nationale à laquelle nous sommes jalousement attachés, notre gouvernement ne devrait pas renoncer à la contribution de la communauté internationale avec laquelle, elle a signé différents Chartes et Accords internationaux. Nous sommes liés au reste du monde et il serait donc irresponsable de notre part, de repousser l'assistance internationale dont le pays a besoin pour organiser les élections selon le calendrier de la CENI.

Nous recommandons à notre Police Nationale Congolaise et à nos vaillants Forces Armées de la République ainsi qu'aux autres services de sécurité, de jouer leur rôle régalien tout au long du processus électoral.

Quant aux 10 millions d'électeurs sans empreintes et autres doublons retrouvés dans le fichier après l'audit des experts de l'Organisation internationale de la Francophonie, nous pensons que ces électeurs irréguliers doivent être nettoyés du fichier, car il n'est pas compréhensif qu'un nombre aussi important y figure sans intention de vouloir tricher. Nous demandons par la même occasion à la CENI de publier la liste de tous les électeurs pour la crédibilité de ces scrutins.

Mesdames et Messieurs de la presse, voici en peu des mots, les préoccupations de l'Arc-en-Ciel du Congo, Regroupement Politique de l'Opposition au regard du processus électoral en cours en RDC.

Je vous remercie.