Congo-Kinshasa: Ascension de la chorale Mgr Luc Gillon / Kinshasa - Paulin Masiala dévoile les contours

Après une rude bataille judiciaire entre le collectif des avocats de Bemba et les experts de la Commission… Plus »

Quant au succès que connaît cette chorale que d'aucuns s'interrogent et dont certains peuvent penser à un appui métaphysique qui accompagne les choristes de Luc Gillon, puisqu'ils ont placé hautement la barre, Paulin Masiala, licencié de la faculté de droit de l'université de Kinshasa mais qui a réussi a dompté l'art d'Orphée et directeur artistique de la chorale, parle, au contraire, de l'intensité du travail qui est la plaque tournante du succès de la chorale à laquelle il appartient.

Ce label, sans faire trop de commentaires, fait la fierté du pays. Elle vend valablement la culture congolaise partout où elle preste, ailleurs tout comme à l'intérieur du pays. Elle venait de défendre son sacre de la meilleure chorale du Congo le 25 août dernier au travers d'un concert qui a, une fois de plus, émerveillé les participants. Cette activité a connu la participation des artistes musiciens et comédiens dont Paul Balenza, Lexxus Légal, Rock Bodho dont les prestations ont électrifié la salle.

Cette chorale qui a le mérite d'être considérée comme l'une des meilleures en République Démocratique du Congo pourquoi pas dans la sous-région et même l'Afrique comme le monde, marque les esprits. Elle venait, en effet, de participer à un concours où elle a écrasé plus de 150 chorales de la capitale. Elle est à mesure de faire voyager le public dans tous les styles musicaux qui puissent exister. Sa particularitése trouve également au moyen des thématiques qu'elle exploite.

Petit oiseau deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, dit-on. Aujourd'hui, nul ne peut contester la montée en puissance de la chorale Monseigneur "Luc Gillon" qui ne cesse de gravir les échelons et arrive à convaincre les âmes d'ici et d'ailleurs.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.