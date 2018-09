Congo-Kinshasa: Candidats Présidents invalidés en attente / Cour Constitutionnelle - La balle dans le camp des juges !

Après une rude bataille judiciaire entre le collectif des avocats de Bemba et les experts de la Commission… Plus »

Elle gagnerait, en même temps, en crédibilité et grandeur dans l'histoire, si tout en préservant son indépendance et son impartialité, elle remplissait correctement ses missions constitutionnelles.

La Cour Constitutionnelle, dans un sursaut d'orgueil patriotique, dans un élan pédagogique en matière de droit et des vertus républicaines, ferait œuvre utile, si elle rendait des jugements équitables et justes.

Et, enfin, les juges ont la possibilité de confirmer l'invalidation de quelques-uns ou de valider d'autres, au regard de dossiers physiques et des arguments avancés. Ce qui suppose qu'au préalable, l'examen de recours devrait se faire sans la moindre interférence, ni pressions extérieures inutiles.

Et, enfin, Moka pour une question de non-traçabilité de sa caution. Les candidats à la Présidentielle 2018 ainsi invalidés grognent, râlent et rejettent en bloc, les raisons évoquées par la CENI. Tous ont levé l'option de saisir la Cour Constitutionnelle, pour tenter de se faire une place dans la compétition électorale. Depuis hier, à minuit, les 48 heures imparties pour le dépôt des recours sont épuisées. Il ne reste qu'aux juges de la Haute Cour de dire le droit dans le délai de la loi. De telle sorte qu'au plus tard, le 19 septembre prochain, la CENI puisse publier les listes définitives à la Présidentielle 2018 et aux législatives nationales, conformément à son calendrier, tel que publié, le 5 novembre 2017.

