Congo-Kinshasa: La CENI en RDC critiquée - "La mémoire des victimes de viol doit être respectée"

Après la validation de la candidature aux provinciales de Frédéric Batumike, à Bukavu plusieurs acteurs de la société civile dénoncent le "laisser-aller" de la CENI. Ils doutent de la credibilité du processus electoral.

La nouvelle a surpris plus d'un Bukavien. Judith Maroy, militante de la LUCHA estime qu'il y a légèreté dans la validation des candidatures au niveau de la commission électorale de la RDC. "C'était une grande indignation pour tous les défenseurs de droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais cessé de décrier la légèreté avec laquelle la CENI est en train de travailler. Et nous ne cesserons jamais de dire que la CENI et ses animateurs actuels n'inspirent en rien la confiance et ne sont pas indépendants."

Des crimes cautionnés par la CENI?

Me Arnold Nyaluma, enseignant de Droit à l'Université catholique de Bukavu trouve qu'en validant la candidature d'un condamné pour crime contre l'humanité , la commission électorale crache sur la mémoire des victimes. "C'est scandaleux parce que la loi électorale est claire. Quelqu'un qui a été condamné par une décision irrévocable est inéligible. C'est donc une sorte de gifle, une atteinte portée à la dignité des victimes. Donc une sorte d'encouragement du crime cautionné par notre commission électorale indépendante. Nous pouvons craindre que dans la suite on ait d'autres actes tendant à valider des gens comme Frédéric Batumike comme élus. Alors c'est très dangereux", s'inquiète Me Arnold Nyaluma.

"La crédibilité du processus électoral est mise en mal"

C'est ce qu'estime Theodore Museme porte-parole de l'UDPS fédération de Bukavu. Pour lui, la décision de la CENI est une "erreur grave". "L'impression que cela donne ce que nous pensons que la CENI ne faisait que contrôler les candidatures des opposants mais n'a pas contrôlé celle des candidats de la majorité parce que Batumike est sur la liste du parti du porte-parole du gouvernement. Avec ses erreurs monumentales, la crédibilité de tout ce processus électorale, pas seulement les élections sont maintenant remises en cause", affirme le porte-parole de l'UDPS fédération de Bukavu.

"Un scandale" pour la NDSCI

La Nouvelle dynamique de la société civile (NDSCI) était la première à relever sur cette irrégularité. Son rapporteur national Pascal Mupenda estime que par respect pour la mémoire des fillettes violées, la commission électorale doit rejeter la candidature de Frederic Batumike qui a postulé comme député provincial dans la même circonscription électorale où lui et sa bande "jeshi la yesu" ont été reconnu coupable de viol sur une trentaine d'enfants. "On ne peut pas admettre qu'il reste sur la liste des candidats députés provinciaux dans le territoire de Kabare où les plaies sont encore fraiches pour les familles de toutes les victimes. Cornelle Nanga s'il respecte les habitants de Kabare, du sud Kivu et de la RDC en général doit élaguer cette candidature."

Pour rappel la Haute cour militaire avait confirmé en appel le 26 juillet, la condamnation à la réclusion à perpétuité de Frederic Batumike et ses coaccusés pour viols sur une quarantaine des fillettes de mois de 12 ans à Kavumu, en territoire de Kabare. Viols commis entre 2013 et 2016.