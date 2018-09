Tunisie: De bon augure...

La rencontre a tenu ses promesses en ce sens que des deux côtés, on s'est dépensé sans compter. D'entrée de jeu, les occasions de scorer n'ont pas manqué d'un côté comme de l'autre. Mais les deux gardiens Amdouni et Kalaï, tout comme leurs lignes défensives respectives se sont bien comportés.

Mais si le Stade Tunisien a opté d'entrée pour un jeu qui accorde la priorité à l'offensive à travers les incursions balle au pied des deux latéraux Khemiri et Akrimi, et surtout les milieux Hammami-M'barek, Junior et Homri, la SG a plutôt opté pour un jeu basé sur la couverture et le marquage strict.

Avec aussi des relances instantanées en direction d'Izaka et Gharsalloui, embarqués parmi les défenseurs adverses, ce qui a conféré du suspense sur le cours du jeu, du début jusqu'à la fin du match.

Les deux gardiens ont eu ainsi à se déployer, non sans maîtrise pour se prémunir des accrocs de parcours avec notamment les incursions d'Izaka qui ont mis Amdouni dans de mauvais draps. Mais ce dernier a su comment s'en sortir à moindres frais.

A noter la vigilance du néo-international Khmiri qui a été impérial au sein de sa défense. De l'autre côté, Sfaxi, Junior et Homri ont raté de peu les filets, tout au long de la rencontre.

Le coaching de M'kacher

L'entraîneur stadiste Mohamed M'kacher a fait entrer Khadraoui à la place de Hammami. Ce changement a métamorphosé le jeu des Stadistes en imposant un rythme fou face à un SG recroquevillé en défense et Khadraoui a réussi à marquer l'unique but d'un tir violent à la 86' qui n'a donné aucune chance au gardien gabésien Ali Kalaï. Dès lors, les dés sont jetés avec cette 2e victoire consécutive; le bilan des Stadistes est positif avec une place de coleader en Ligue 1. «Les occasions propices de scorer n'ont pourtant pas manqué. Mais le manque de concentration et la précipitation nous ont privés de buts. Le SG nous a aussi gênés. Je remercie mes joueurs qui se sont dépensés pour arracher cette victoire difficile. Il faut persévérer d'autant que le plus dur reste à faire», a souligné l'entraîneur stadiste Mohamed M. M'kacher, satisfait de ce succès venu à la 86' minute.

De son côté, Walid Chettaoui a été assez mécontent de cette défaite. «Certes, sous avions eu assez de problèmes en début de match. Mais après, nous avons joué d'égal à égal avec le ST. Nous méritons le nul, mais la vie continue. Il ne faut pas oublier que nous avions eu une saison mouvementée, vu les problèmes du bureau directeur et l'indisponibilité des joueurs. Le SG a les moyens de s'en sortir».