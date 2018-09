Tunisie: Politiser, c'est miner !

Et pour être plus clair, ceux qui soupçonnent Youssef Chahed d'avoir dévoilé l'affaire pour se refaire une réputation de M. Propre qui n'hésite pas à faire le ménage même dans son propre camp et à licencier un ministre considéré comme le protégé de l'Ugtt axent maintenant leurs arguments sur le fait que l'affaire en question n'est pas aussi scandaleuse qu'on essaye de le montrer et que les personnalités jetées à la vindicte populaire ne sont en rien responsables d'un laisser-aller et d'un laxisme remontant à l'époque précédant la révolution de janvier 2011.

Les mêmes milieux ajoutent : «Il est temps que le chef du gouvernement ordonne la création d'une commission ad hoc indépendante qui aura la mission d'analyser profondément les dossiers des licences d'exploration pétrolière accordées aux firmes étrangères avant et après la révolution pour nous éclairer sur la réalité de nos richesses pétrolières et pour nous tranquilliser sur la légalité des conventions signées et sur les conditions d'exploitation de ces champs pétrolifères».

Le chef du gouvernement a déjà annoncé la création d'un comité d'expertise qui aura à restructurer le secteur de l'énergie et à réformer le modèle de gouvernance qui le régit.

L'initiative est à encourager dans la mesure où il urge de mettre un terme définitif à toutes ces rumeurs qui font de la Tunisie une véritable puissance pétrolière comparable à l'Algérie et à la Libye du temps de son apogée et d'édifier les Tunisiens sur le véritable potentiel tunisien et sur la manière avec laquelle les gouvernants actuels et aussi ceux d'avant la révolution gèrent nos richesses nationales.

Mais en attendant de voir notre pétrole géré dans la transparence et la clarté, n'est-il pas temps de laisser la justice faire son travail, enquêter comme il se doit et infliger les sanctions qu'il faut aux responsables qui ont dévié de la juste voie ?

Il s'agit aussi de dépolitiser l'affaire. Déjà ceux qui se sentent visés par les prochains coups programmés dans le cadre de la lutte contre la corruption préparent leur riposte en encourageant les cadres du ministère de l'Energie «à dévoiler la vérité au peuple tunisien sur les limogeages».

D'autres tentent de brouiller les cartes en révélant des «faits» et leurs contraires à qui veut bien les entendre. Or, le plus important maintenant est que le dossier du secteur des hydrocarbures soit examiné sérieusement et qu'une solution lui soit trouvée dans les plus brefs délais.