Tunisie: Le Code des hydrocarbures en arbitre suprême

On donne la parole à d'anciens responsables du secteur, on fait appel à des experts internationaux, on affirme que d'anciennes investigations ont blanchi l'investisseur incriminé, on fait l'éloge des personnalités limogées... Tout y passe, sauf que le Code des hydrocarbures n'a été explicitement évoqué par personne.

Or, le code est éloquent dans son article 3, stipulant que les entreprises pétrolières titulaires d'une licence d'exploitation antérieure au code peuvent choisir d'adhérer à ses dispositions d'incitations notamment fiscales, par le biais d'une demande explicite sur papier timbré, dans un délai de six mois à partir de la date de promulgation du code. Sachant que ce courrier recommandé avec accusé de réception marque, concernant l'entreprise en question, la fin de validité des dispositions de l'ancienne législation au profit des dispositions du code.

Donc, en particulier, le passage de la durée de la concession de 50 à 30 ans.

Cependant, les observateurs «avertis» et les «experts» de tout bord affirment, ici et là, soit que l'opérateur n'a pas adhéré aux nouvelles dispositions de la loi, soit qu'il a cessé la production depuis 2007, soit qu'il n'a pas été sollicité par l'Etap. Et l'un d'entre eux va jusqu'à affirmer que cette clause d'association obligatoire avec l'Etap n'existe pas.

Poursuivre outre mesure la polémique peut nuire grandement à la crédibilité du pays.

Ne pourrait-on pas s'en remettre à une appréciation autorisée du Tribunal administratif, documents à l'appui ?