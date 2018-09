Tunisie: La victoire du cran !

Premiers sur le ballon, ils ont «pressé» leurs adversaires à chaque phase de récupération, créant ainsi des espaces dans le camp gabésien.

Et quand on possède des joueurs aussi rapides que Darragi à l'entrejeu et Ben Choug relativement replié par rapport à Ounalli en attaque, on ne peut que déstabiliser la défense d'en face. Les Cabistes ont ainsi multiplié les essais en ce début de match. Et vite, ils ont marqué par Ounalli (6') puis Darragi (14').

Rassurés un tant soit peu par cet avantage précieux, ils ont continué à harceler la défense «rouge et noir» en procédant notamment par contre-attaques qui ont failli aboutir. Cette faute de main à l'intérieur des 16 mètres non sifflée en est l'exemple éclatant. L'ASG a tenté de poser le jeu à partir du milieu de terrain mais bute à chaque action sur un entrejeu très accrocheur grâce aux entreprenants Cissé et Darragi, aidés par le repli de Ben Choug et Ounalli, Habassi étant aux aguets pour servir Wattara. Ce 4-4-2 souple a étouffé donc les velléités offensives gabésiennes.

Le CAB n'a rien lâché et a su gérer son avantage jusqu'à la pause. Il faut reconnaître que le rôle de Wattara y est pour quelque chose. En effet, l'attaquant cabiste a été comme un «poison» dans la défense de l'ASG, il a su tenir en respect ses anges-gardiens qui évitent de se hasarder trop devant, de peur de se découvrir derrière.

Autrement dit, Wattara est une sorte de station dans l'animation offensive. Sa bonne couverture et sa force physique lui permettent de conserver le ballon en attendant que ses coéquipiers se replacent dans l'aire de jeu.

Indiscipline, quand tu nous tiens

Apparemment, le CAB n'a pas retenu la leçon de la journée inaugurale.

Les Cabistes mènent au score, un avantage substantiel, et trouvent le moyen d'écoper un carton rouge.

C'était le cas déjà contre le CSS quand B. Saïdani sort expulsé bêtement pour agression gratuite sur un adversaire.

Les Sfaxiens profitent de cette infériorité numérique pour égaliser. Cette fois-ci, c'est au tour de Abdalhalim Darragi de céder à la provocation et se voit brandir un carton rouge à son encontre. A 10 contre 11, l'ASG a pris le jeu à son compte en deuxième mi-temps après l'expulsion du milieu cabiste (63').

Le staff technique a dû réviser ses plans pour s'opposer à la domination territoriale adverse. On a vu alors un CAB procéder par des contres rapides remontés à partir d'un bloc bas. A ce jeu, Jacques Médina, qui a relayé Wattara en attaque de belle manière, a failli, à deux reprises, tripler la marque. Les Nordistes tiennent bon et terminent le match sans dégât, remportant une victoire méritée. Attention, ce n'est pas encore la joie, mais l'équipe est perfectible...