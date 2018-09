Tunisie: Trop de gâchis

JSK : A. Frioui, Romdhani, Rebai, Bacha, Mehaïssi, R. Frioui, Traoré, Zaidi, Ben Romdhane (Addami), Hamdi (Laâouichi), Mtiri (Azibi).

CSHL : Guesmi, Boulâabi, Aouni, Boubaker (Mansour), Jamel (Kobgou), Ben Salem (Belhadj), Meskini, Berajah, Abboud, Ziadi, Sghaïer.

Les camarades de Meskini espèrent confirmer leur bonne prestation face au CA au cours de la journée inaugurale. Les jeunes Aghlabides cherchent à retrouver leurs repères après leur revers face à l'ESS. Au début du match, les Aghlabides ont dominé le cours du jeu sans réussir en phase finale. De leur part, les banlieusards ont été prudents avec parfois des attaques rapides de Ziadi, Ben Salem et Boubaker. La première action a été à l'actif des Aghlabides par l'intermédiaire de Rebai qui profite d'un centre de Traoré dans le dos de la défense, mais son tir est dévié par le gardien Guesmi (6').

Après, le jeu devient plus ouvert avec des actions offensives des Aghlabides sans effet. De leur part, les visiteurs ont cherché des brèches dans la défense aghlabide par des attaques rapides sur les ailes de la part de Jamel et Boubaker. Les camarades de Meskini ont varié les attaques. A la 40', Mtiri centre à Hamdi dans les 16m, mais ce dernier rate l'aubaine face au gardien Guesmi. Les camarades de Frioui ont cherché des brèches en défense banlieusarde. Le jeu offensif des Aghlabides manquait d'efficacité en phase finale. Le coach Ben Romdhane demande à ses protégés de se concentrer en attaque mais ni Zaïdi ni Hamdi n'ont réussi face à la solidité défensive des visiteurs.

Dominer n'est pas gagner

Après la pause les banlieusards sont entrés dans l'intention d'ouvrir le score. Buscher lance Mansour pour redonner plus d'équilibre et d'efficacité à l'attaque. De leur part, les protégés de Ben Romdhane ont gardé les mêmes choix. Les attaquants aghlabides ont varié les actions pour surprendre les visiteurs. Une attaque rapide de Zaïdi qui dribble la défense avant de servir Hamdi, mais le tir de ce dernier est dévié par le gardien (53'). Les protégés de Buscher ont continué à jouer la prudence en défense avec des attaques rapides par Mansour. Un coup franc est botté par Frioui (62') mais le défenseur Boulaâbi sauve son camp. Les Aghlabides dominent le jeu sans concrétisation. Les Rebaï et Mehaïssi ont raté leurs tirs face à Guesmi.

Le souci du résultat et le manque de concentration ont été déterminants. Le coach Ben Romdhane lance Laâouichi pour plus de solutions en attaque. Les camarades de Frioui ont cherché à surprendre les visiteurs mais les tirs de Laâouichi (70') et de Frioui (72') ont été annihilés par le gardien Guesmi. Les camarades de Meskini ont varié les actions dans l'intention d'ouvrir le score. Un centre de Kobgou, Ben Salem fait dévier la balle par la tête mais la balle heurte le poteau avant de sortir (74'). Un coup franc botté par Zaïdi heurte le poteau avant de revenir devant Addami qui rate son tir face au gardien Guesmi (77'). Les Aghlabides ont profité des espaces dans l'arrière-garde et ils ont failli ouvrir le score si les tirs de Traoré (89') et celui de Laâouichi (90'+4) ont été concrétisés.

La Chabiba a présenté une progression du rendement malgré le manque d'efficacité en phase de concrétisation. Le staff technique doit retoucher certaines bévues dans l'emplacement du groupe. De leur part les protégés de Buscher ont montré une application défensive face aux locaux mais ils n'ont pas pris des risques en attaque.