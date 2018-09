Afrique: Les clubs du Nord continuent leur emprise

La RD Congo tient son rang avec un qualifié dans chaque épreuve. L'Angola et la Guinée complètent le Top 8 en Ligue des Champions; le Congo, le Nigeria et le Rwanda, celui de la Coupe de la Confédération.

A la veille du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions Total et de la Coupe de la Confédération Total, les tableaux ci-dessous vous proposent une photographie de la hiérarchie actuelle du football de clubs en Afrique. Sans surprise, on remarque que les clubs de la zone Nord continuent d'exercer leur domination. Cinq des qualifiés pour la Ligue des champions sont issus du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Egypte. En Coupe de la Confédération il y a encore quatre équipes issues du Maroc, de l'Algérie et de l'Egypte

