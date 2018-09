Afrique: Trois mois supplémentaires pour normaliser le football camerounais

Leaders chinois et africains dont le chef de l'Etat camerounais Paul Biya, se retrouvent ce matin dans la capitale… Plus »

En rappel c'est le 23 août 2017 qu'un Comité de normalisation avait été placé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Avec comme mission d'élaborer des nouveaux statuts, de réviser les statuts des ligues départementales et régionales, de gérer les affaires courantes et d'organiser les élections d'un nouveau comité exécutif.

« Malgré les progrès réalisés jusqu'ici par le Comité, le Bureau du Conseil de la FIFA note que certaines tâches importantes n'ont pas encore été complètement achevées, en particulier l'adoption des statuts tels que révisés par la FIFA et l'organisation des élections d'un comité exécutif », souligne le communiqué signé le 31 août dernier de Fatma Samoura, la Secrétaire Générale de la FIFA. L'instance faitière mondiale du football a décidé de rallonger le bail de Me Dieudonné Happi et de ses quatre collaborateurs jusqu'au 16 décembre prochain.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.