Tunisie: Le calvaire de la rentrée

Quant à Sameh, elle exprime sa désolation : «Se trouver sous le même toit avec des personnes qu'on n'a jamais vues auparavant est une situation assez compliquée. Il faut se partager l'espace, s'organiser pour le nettoyer, apprendre à connaître la personnalité de chacune, respecter ses petites habitudes». Et de préciser : «Il faut que chacune s'en tienne à ses limites et respecte l'intimité de l'autre».

Pour les chanceux qui obtiennent enfin un hébergement universitaire, ils devront composer avec des foyers universitaires qui souffrent de plusieurs lacunes, même dans le secteur privé. Les conditions dans la plupart des foyers universitaires étatiques ne sont pas aussi confortables que l'on pourrait imaginer. Les services y sont médiocres et les normes d'hygiène sont rarement respectées. Un grand nombre d'étudiants bacheliers sont obligés de quitter le confort de la maison parentale pour loger dans les foyers universitaires où une autre vie, beaucoup plus dure, les attend. Ils se trouvent obligés de préparer leurs valises pour le long voyage des études universitaires. Beaucoup comptent sur l'accompagnement de papa ou de maman pour régler certaines formalités administratives.

Monia, étudiante en informatique de gestion, a dû travailler durant l'été dans une boulangerie pour aider sa mère. «Mon transport, ma nourriture et les autres frais d'inscription sont coûteux, c'est pour cela j'ai été obligée de travailler et aider ma mère bien-aimée», nous confie-t-elle.

Le manque de foyers est un vrai calvaire. Un grand souci pour de nombreux étudiants. Ces derniers sillonnent les rues de la capitale Tunis et reviennent très souvent bredouilles. Ils se livrent à une course contre la montre à la recherche d'un petit appartement ou encore un lit dans un foyer privé. Un vrai casse-tête.

Une autre étudiante , venant de Bizerte, affirme : «Avant même de penser au problème du foyer, je dois me débrouiller pour trouver les frais de transport pour me déplacer de Bizerte à Tunis», ajoutant qu'elle doit trouver à tout prix une chambre, sinon il ne lui reste plus qu'à rentrer chez elle et abandonner les études pour cette année.

