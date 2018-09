Tunisie: D'un sport à l'autre

Le cinq algérien qui avait bouclé la phase de poules à la 5e et dernière place du groupe B, avec un bilan de quatre défaites en autant de rencontres, face à la Tunisie (78-84 après 2 prolongations), à l'Angola (50-86), au Sénégal (50-70) et au Rwanda (63-81), concède une nouvelle défaite et quitte le tournoi sans aucune victoire.

Lors du tour préliminaire, la Tunisie avait concédé trois défaites devant le Rwanda (58-62), l'Angola (68-73) et le Sénégal (38-81), mais a profité du forfait de la Côte d'Ivoire et de sa victoire face à l'Algérie (84-78 ap) pour se qualifier en quarts de finale.

La sélection tunisienne de basketball a battu deux fois en amical son homologue portugaise. La première victoire était de 70-56, vendredi à la salle de Radès, puis 68-64 avant-hier. Ceci dans le cadre de sa préparation pour les éliminatoires de la Zone Afrique pour la Coupe du monde (Fiba 2019), prévues les 14, 15 et 16 septembre à Tunis. A noter le retour de Salah Mejri en sélection et qui a joué contre les Portugais trois ans après sa dernière apparition dans l'Afrobasket 2015.

