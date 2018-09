Tunisie: Tout ce que vous devez savoir sur la rentrée

L'université de Sousse compte actuellement 2.354 enseignants (entre professeurs, maîtres de conférence, maîtres -assistants et assistants), 26.840 étudiants dont 5.247 nouveaux orientés bacheliers de 2018.

A noter que dans le cadre de la coopération internationale et des conventions inter-universitaires, une nouvelle formule d'inscription payante (hors quota) a été instituée pour les étudiants étrangers. Cette nouvelle formule permettra de renforcer les sources de financement propres aux établissements de l'enseignement supérieur.

L'université de Sousse gère actuellement 17 établissements entre instituts, écoles et facultés. Il s'agit de 4 facultés ( la Faculté de médecine, la Faculté de droit et des sciences politiques, la Faculté des sciences économiques et de gestion et la Faculté des lettres et des sciences humaines), 3 écoles (l'Eniso, l'Ecole supérieure des sciences et de la technologie à Hammam-Sousse et l'Ecole supérieure de santé) et 10 Instituts (Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie, l'Institut des hautes études commerciales, l'Institut supérieur d'agronomie de Chot-Mériem, l'Institut supérieur de gestion, l'Institut supérieur de musique, l'Institut supérieur de finance et de fiscalité, l'Institut supérieur du transport et de la logistique, l'Institut supérieur d'informatique et des télécommunications, l'Institut supérieur des infirmiers et l'Institut supérieur des beaux arts).

Nouvelles offres de masters

Le professeur Ali Mtiraoui -- président de l'université de Sousse -- a indiqué à La Presse que l'année universitaire 2018/2019 verra le démarrage de nouveaux masters professionnels et de recherche répartis comme suit: un master de recherche en droit judiciaire privé à la faculté de droit, un master de recherche en «marketing- studies et développement» à l'Institut supérieur de gestion, un master de recherche en management stratégique et consulting à la Faculté des sciences économiques et de gestion, un master en génie mécanique à savoir la mécanique des matériaux et les systèmes mécaniques à l'Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie .

Il a ajouté que 4 nouveaux masters de recherche vont démarrer cette année à l'Institut supérieur d'agronomie de Chot- Mériem à savoir ceux en « sol, eau et environnement», « paysage, valorisation et société», « production animale, qualité des produits et environnement» et enfin « horticulture durable» .

Quant aux masters professionnels, ils s'énoncent comme suit: un master professionnel en «maladies respiratoires professionnelles et de l'environnement» à la Faculté de médecine, 3 masters professionnels en «sciences techniques comptables et financières», «finances et banques» et « marketing digitale» à la Faculté des sciences économiques et de gestion et 3 masters professionnels en «finances, banques, assurances et gestion du patrimoine», «distribution et relation- client» et «entrepreneuriat» à l'Institut des hautes études commerciales.

Il a remarqué que dans le cadre d'un projet européen «Proemed- Erasmus+», un master professionnel en « efficacité énergétique dans le bâtiment» sera lancé dans 2 institutions universitaires à savoir : l'Ecole supérieure des sciences et de la technologie de Hammam-Sousse et l'Institut supérieur des sciences appliquées et de la technologie de Sousse( Issats).

Une carte intelligente pour les étudiants

Le président de l'université de Sousse a ajouté que dans le cadre du projet national de la généralisation et de la centralisation de l'information, une carte électronique intelligente a été instaurée au profit des étudiants en vue de faciliter l'accès aux foyers, restaurants et autres établissements universitaires. Cette carte sera conçue et délivrée à l'étudiant dans son établissement après avoir fourni des renseignements personnels au niveau du site d'inscription: www.inscription.tn.

Il a noté aussi que les centres 4C des établissements supérieurs (Centres de Carrière et de Certification des Compétences) ont établi une fiche spéciale électronique de renseignements qui a pour objectif de concevoir une fiche professionnelle pour chaque étudiant qui permettra le suivi des étudiants et des diplômés pendant tout leur cursus universitaire ainsi qu'à l'appui à l'employabilité, et ce, par le biais d'un rapprochement des entreprises avec des établissements supérieurs. Ce suivi est également concrétisé par le renforcement des masters professionnels co-construits et l'institution de la formation à la carte.

Projets de coopération internationale

Il a indiqué que l'université de Sousse a établi dès 2016 -- dans le cadre de la coopération internationale -- un projet titré «ressources éducatives ouvertes» ou «Open Educational Ressources: OER» qui a permis aux étudiants d'accéder aux documents scientifiques et littéraires moyennant le réseau virtuel mondial baptisé: «Unitwin Unesco chair on OER».

Sans oublier que l'université de Sousse a entrepris plusieurs actions internationales dans le cadre du projet : «Erasmus +» qui ont permis la mobilité et l'échange des chercheurs, des enseignants et des étudiants entre l'université de Sousse et les universités étrangères.

Enfin, il a indiqué que l'université de Sousse, à travers ses établissements supérieurs, est en train mettre en place des projets de recherche scientifique en coopération avec d'autres universités étrangères africaines, asiatiques et européennes, et ce, dans les domaines de la santé, de l'agronomie, des TIC, de l'environnement... et ce dans le cadre des projets H-2020 (Horizon 2020) financés par l'Union européenne et qui ont pour objectif de dynamiser les activités de recherche.