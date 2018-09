Cote d'Ivoire: Yaya Touré - Officiel ! L'Ivoirien retourne à l'Olympiakos

"C'est un honneur d'être de retour à Olympiakos", a déclaré Yaya Touré sur son site officiel. «Quand je suis parti en 2006, j'ai dit que je reviendrais et je suis ravi de respecter ma parole. J'ai reçu des offres de nombreux clubs en Europe, en Asie et aux États-Unis. En fin de compte, j'ai pris ma décision en fonction de ma relation privilégiée avec ce club incroyable. Je suis aussi avide de succès que lorsque je suis arrivé ici il y a plusieurs années et je suis impatient d'aider le club à remporter les trophées que méritent les grands fans d'Olympiakos. Il est maintenant temps de laisser mon football parler encore une fois. Faisons cela! », a ajouté celui qui a été plusieurs fois Ballon d'Or Africain.

