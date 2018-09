Algérie: Le FLN œuvre à concrétiser le "Front populaire solide" avec la contribution de toutes les forces nationales (Ould Abbès)

Alger — Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès a affirmé, dimanche à Alger, que sa formation politique oeuvrait à la concrétisation du "Front populaire solide" auquel le président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait appelé le 20 août dernier, et ce, avec la contribution de toutes les forces nationales en vue de "consolider l'immunité du pays et préserver sa stabilité, sa sécurité et son unité".

Lors d'une réunion de concertation avec les partis de soutien à la continuité pour la stabilité, M. Ould Abbès a indiqué que son parti "a adhéré pleinement à l'idée de la constitution de ce Front et de sa concrétisation sur le terrain avec la participation de toutes les forces nationales vives (partis politiques, organisations nationales, estudiantines, syndicales, médias et organisations patronales) en vue de consolider l'immunité de l'Algérie, préserver sa sécurité, sa stabilité et son unité et protéger les acquis des vingt dernières années".

Il a réitéré, dans ce sens "la volonté de son parti à oeuvrer avec tout un chacun pour édifier ce Front populaire qui sera un appui fort à l'Armée nationale populaire(ANP) et aux autres corps de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la corruption et dans la sécurisation des frontières".

Qualifiant l'appel du président de la République à la constitution d'un Front populaire de "Déclaration de 1er Novembre 1954", en ce sens où l'objectif, a-t-il dit est "de renforcer la capacité à faire face aux défis sécuritaires et économiques, à lutter contre toute forme de corruption et contre la drogue et à prémunir les générations montantes".

Le SG du FLN a mis en avant, dans ce sens, "l'impératif de la conjugaison des efforts pour affronter tous les fléaux qui rongent la société et l'économie et contrer toutes les véhémentes campagnes et menaces visant à déstabiliser le pays et à saper la souveraineté de sa décision".

Réitérant le soutien "absolu et inconditionnel" de son parti au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "en reconnaissance à la clairvoyance et à la pertinence de ces choix et en valorisation des réalisations accomplies sous sa conduite", le SG du FLN a renouvelé l'appel au chef de l'Etat à "poursuive son œuvre pour l'étape à venir".

De son côté, le Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, en sa qualité de Coordinateur des partis de soutien à la continuité pour la stabilité et la réforme, s'est félicité de l'adhésion de ces formations politiques au "Front populaire solide" en vue de "préserver la souveraineté de décision, approfondir la démocratie et faire face à toutes les manœuvres, tant au plan interne qu'externe".

La réunion a été sanctionnée par une Déclaration par laquelle ces partis ont répondu présents à l'appel du président de la République et exprimé "leur adhésion pleine et totale" au "Front populaire solide", se disant disposés à participer à l'élaboration du projet de plate-forme de ce Front et à l'ouverture du dialogue avec toutes les composantes de la société en vue d'élargir cette participation afin d'atteindre les objectifs escomptés".

Ces partis ont réaffirmé, dans ce sens, "leur soutien absolu au président de la République ainsi que leur appel à poursuivre la conduite du pays pour l'étape à venir".

En réponse aux questions des journalistes, M. Ould Abbas a répété que "les portes demeurent ouvertes à tous pour rejoindre ce Front".