C'est l'appareil de la discorde en République démocratique du Congo. Les inquiétudes et les doutes… Plus »

Concernant l'ancien premier ministre, Adolphe Muzito, le public a entériné la décision de la Ceni évoquant le conflit d' et la concurrence déloyale entre lui et son parti, le Palu, au qu'il s'est présenté à la présidentielle sous le label d'un regroupement politique alors qu'il continue de siéger à l' nationale dans le quota du Palu (Parti Lumumbiste Unifié).

A la fin des débats et après la réquisition du Procureur Général la Cour constitutionnelle, l'affaire Bemba a été prise en délibéré. président de la séance a promis de rendre le verdict dans le légal. On laisse entendre que cette décision pourrait intervenir mardi 04 septembre.

Dans sa réplique, le collectif de la défense de Jean-Pierre Bemba, avec Me Ekombe Mpeti en tête, a rejeté en bloc l'argumentaire développé par les experts de la CENI et le Procureur général de la Cour Constitutionnelle. Ils se sont employés à démontrer, pour circonstance, que l'interprétation en droit pénal est stricte.

Par conséquent, l'ex-seigneur de guerre de Gemena devrait être écarté, purement et simplement, de la course à la magistrature suprême du pays, conformément à l'article 10 de la loi électorale.

