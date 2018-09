Burkina Faso: Télévision - Canal + offre «Essentiel +» à ses abonnés

Cette trouvaille est le fruit des résultats d'une étude menée après avoir constaté que les différents programmes n'entraient plus en étroite ligne avec les besoins des abonnés. Cette nouvelle formule qu'offre Canal +, prend effet à compter de ce mardi 28 août 2018.

C'est autour d'un concept baptisé « soirée mille et une nuit », organisé le lundi 27 août 2018, qu'il a été annoncé officiellement la création d'une formule à paraître sur les bouquets Canal +. « Essentiel + », vient en remplacement de la désormais ex formule « Canal + ».

En effet, il s'agit d' « une nouvelle formule qui répond aux aspirations et aux besoins de nos différents clients », a fait remarquer Ayme Makuta, directeur général Canal + Burkina. Foi de ce dernier, cette disposition se veut être « un mix entre l'essentiel du sport et l'essentiel dans les autres thèmes de divertissement ».

De façon précise, « Essentiel + » vient en renforcement des chaînes Canal + à partir de ce mardi 28 août 2018. Ce sont 17 chaînes en Full HD, qui la composent.

Et à propos, M. Mayuka explique : « nous avons 10 chaînes de sport, comprenant les chaînes prémiums canal +Sport plus 5 autres chaînes de sport thématique - Infosport+, Stad'Afric, RMC sport, Bantamba TV et NBA TV ndlr - et nous avons les autres chaînes Canal + Action, série, Comédie et enfin toutes les autres chaînes africaines présentes déjà sur nos bouquets ».

Ce condensé de l'essentiel du meilleur en matière de programmes télés, coûtera aux abonnés la somme de 12.000 F CFA. Toutefois, les autres formules ne connaîtront pas de changement quant à leur coût tout comme les chaînes les constituant.

A coté de la création de cette nouvelle formule, Canal + a annoncé la mise en service officielle de trois nouvelles chaines : Canal + Sport avec thématique exclusivement sportive ; Canal + Action qui est une chaine entièrement action avec la diffusion d'une variété impressionnante de films (Western, Thriller, combat etc.) et Canal + Comédie qui diffusera des comédies françaises, des sitcoms, des spectacles etc. Canal + Comédie et Canal action sont dupliquée en version Ouest et Centre pour le bonheur de l'ensemble des abonnés.

Pour le directeur général de Canal + Burkina, cette démarche dénote de la volonté de son équipe à s'inscrire dans la proximité. Et aussi, c'est en tant qu'entreprise commerciale qu'il trouve l'intérêt de continuer à satisfaire et répondre aux besoins de la clientèle.

C'est pour répondre à cette vision que « nous avons fait une étude et nous avons conclu que les chaînes Canal ne donnaient plus satisfaction, ne rencontraient plus les besoins de nos clients et donc il a été question pour nous de revisiter un peu nos bouquets et c'est comme ça que Essentiel + est née », a expliqué Ayme Mayuka pour ce qui est des raisons ayant conduit à la création de cette nouvelle formule.

Cette soirée de lancement de la formule « Essentiel + », était du coup le moment indiqué pour l'équipe Canal + Burkina avec en ligne de mire son premier responsable pour témoigner de sa gratitude à l'endroit de ses clients.

Après avoir ouvert les portes de sa filiale burkinabè en 2013, c'est au fil du temps que Canal + est parvenu à devenir « le compagnon à travers qui nous découvrons le monde, l'ami qui vient nous divertir, qui donne des notions éducatives en sus de ce que reçoivent nos enfants à l'école... », a affirmé M. Mayuka. Cette marque de reconnaissance s'est traduite par la remise de présents à 5 des premiers abonnés, recensés depuis 2002.