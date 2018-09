Nigeria: Banques - UBA nomme quatre nouveaux administrateurs

United Bank for Africa a le plaisir de vous informer de la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son conseil d'administration, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale du Nigéria.

Les nouveaux membres du conseil sont : Erelu Angela Adebayo, Mme Angela Aneke, Alhaji AbdulqadirJeli Bello et Isaac OlukayodeFasola.

Ces nominations font suite au départ à la retraite de Mme Rose Okwechime, M. Adekunle Olumide OON, Alhaji Ja'afaruPaki et M. YahayaZekeri, avec effet à partir du 30 août 2018.

"Je suis heureux d'accueillir Erelu Adebayo, Angela Aneke, Abdulqadir Bello et KayodeFasola au sein du conseil d'administration", a déclaré Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA avant de poursuivre : "Ces hommes et femmes arrivent tous avec une grande expérience et expertise dans leurs domaines et seront d'énormes atouts pour notre Conseil pendant que nous poursuivons notre mission de devenir la meilleure institution financière panafricaine dans tous nos pays d'implantation".

"Je suis particulièrement heureux que deux des nouveaux administrateurs exécutifs soient des femmes, ce qui porte à quatre le nombre de femmes au sein du Conseil, ce qui constitue une preuve supplémentaire de notre engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes", a ajouté le Président du Groupe.

M. Elumelu a remercié les administrateurs sortants pour leur contribution, leur travail acharné et leur engagement en faveur de UBA en ces termes : "Je tiens à exprimer ma gratitude à nos administrateurs sortants pour leur leadership et leur dévouement à UBA et pour leur contribution à l'exercice 2018 déjà impressionnant. Je leur souhaite tout le meilleur dans leurs projets futurs".

Cette annonce fait suite à la bonne performance de la Banque au premier semestre de 2018, avec un bénéfice avant impôts de 58,1 milliards de Naira.

Avec l'expansion réussie de ses activités de détail, UBA est désormais présente dans 20 pays en Afrique, après avoir récemment obtenu l'agrément au Mali et au Royaume-Uni. La banque a également des bureaux à New York et à Paris.

À propos des nouveaux administrateurs

Erelu Angela Adebayo, titulaire d'un DEA en économie de la terre de l'université de Cambridge, est l'ancienne première dame d'Ekiti au Nigeria. Mme Adebayo a précédemment siégé au Conseil d'administration de plusieurs organisations, dont la Fondation Dangote, DN Meyer Plc, WemabodEstates.

Mme Adebayo est membre du Conseil de la Bourse du Nigeria et a beaucoup travaillé sur le développement immobilier. Elle est présidente de la Fondation Erelu Adebayo pour les personnes défavorisée

Mlle Angela Aneke est conseillère des Conseils d'administration, banquière et penseuse stratégique avec plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers, dans les domaines du contrôle financier, de la stratégie, des transactions bancaires, des services bancaires aux entreprises et aux particuliers et de la gouvernance.

Mlle Aneke a occupé des postes de direction et d'administration dans plusieurs institutions internationales et régionales, dont Ecobank Transnational Incorporated et United Bank for Africa.

M. Isaac OlukayodeFasola est un professionnel accompli avec plus de 30 ans d'expérience accumulée à des postes de direction et d'administration couvrant les opérations bancaires, la gestion des risques, l'analyse du crédit, les assurances, la stratégie commerciale, le développement des activités, la gestion des performances et la gouvernance d'entreprise.

M. Fasola était auparavant administrateur exécutif d'une banque commerciale au Nigéria. Il est titulaire de 2 MBA et poursuit un doctorat en administration d'entreprises.

M. Abdulqadir J. Bello, comptable agréé, a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes de direction dans différentes banques. Il a également déjà occupé le poste de Directeur du crédit du Groupe UBA et, par la suite, celui d'administrateur exécutif du Groupe UBA chargé des risques.

À propos de United Bank for Africa (UBA):

United Bank for Africa est un groupe de services financiers panafricain de premier plan, présent dans 20 pays africains, ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. UBA a été constituée au Nigeria en tant que société anonyme avec conseil d'administration après avoir repris les actifs de British & French Bank Limited qui opérait au Nigeria depuis 1949.

United Bank for Africa a fusionné avec Standard Trust Bank en 2005 et à partir d'une opération limitée à un seul pays en 1949 - le Nigeria - la plus grande économie d'Afrique - UBA est devenue l'un des principaux fournisseurs de services bancaires et financiers sur le continent africain.

La Banque fournit des services à plus de 15 millions de clients à travers le monde, par l'intermédiaire de canaux de services les plus diversifiés d'Afrique subsaharienne, avec plus de 1 000 agences et points de contact clientèle ainsi que de solides plateformes bancaires en ligne et mobiles.