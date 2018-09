Sénégal: Horticulture sénégalaise - Le parent pauvre le plus dynamique de l'agriculture

L'horticulture, ce sous-secteur et parent pauvre de l'agriculture sénégalaise bien que dynamique avec une hausse régulière par an de 10 à 15% pour un taux d'exportation comprise entre 15 à 20% de manière continue, peine à assurer les besoins de consommation en produits horticoles sur toute l'année.

Cette contre-performance avec un gap de plus de 70 milliards est liée à la spoliation des terres, à la rareté de l'eau, à l'insuffisance des intrants, au manque de financements et surtout au manque de magasins de stockage et des chambres froides entre autres.

Dans ce dossier, des acteurs de cette filière horticole invitent les décideurs politiques à sauver le "grenier vert" qui contribue à l'équilibre de la balance commerciale du Sénégal, déficitaire de 1606 milliards.

MACOUMBA DIOUF, DIRECTEUR DE L'HORTICULTURE

D'années en années, la production du secteur horticole sénégalais ne cesse de croître. Ceci, à partir de 2012 soutient le directeur de l'horticulture Macoumba Diouf. «Aujourd'hui, l'horticulture est le sous-secteur le plus dynamique de notre agriculture. On note une augmentation de la production entre

10 à 15% tous les ans pour un taux d'exportation comprise entre 15 à 20% de manière continue». Et de préciser: «Ce n'est pas une évolution en dent de scie mais une augmentation régulière. Donc, un signe de dynamisme».

Un sous-secteur très compétitif

L'horticulture est très productive et compétitive. En horticulture, on a en moyenne 25 à 30% de tonne à l'hectare là ou vous avez moins d'une tonne pour les grandes cultures (cultures d'hivernage). Un kilogramme de légumes ou de fruits coute toujours plus cher qu'un kilogramme de céréale.

C'est aussi, un sous-secteur créateur massif d'emplois, là où une personne trouve difficilement son compte sur un hectare en hivernage, en horticulture c'est 5 a 6 actifs (personnes) par hectare et gagnent assez plus pour décider de rester sur cette activité. Donc, c'est en cela que je parle de productivité et de compétitivité.

La production horticole riche en vitamine

Au-delà de la productivité et la compétitivité de ce secteur, les qualités nutritionnelles incontestables à l'équilibre alimentaire. «Les produits qui concourent à une bonne santé alimentaire et nutritionnelle de l'homme proviennent de l'horticulture. Les vitamines et les minéraux qui contrôlent la sante se trouvent dans les fruits et légumes», a argumenté Mr Diouf. Le docteur Macoumba Diouf d'étayer:

«Quand on parle au Sénégal de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est ce besoin d'équilibrer notre alimentation pour mieux gérer la santé humaine aussi bien pour les nourrissons, les femmes allaitantes, les personnes âgées que les adultes. C'est pratiquement les seuls produits exportés, à part l'arachide qui n'est pas un produit horticole».

La balance commerciale déficitaire de 1606 milliards

Donc, lorsqu'on parle d'agriculture et d'exportation c'est de l'horticulture qu'il s'agit. C'est, ce sous-secteur qui «contribue à équilibrer la balance commerciale de notre pays qui est aujourd'hui déficitaire de 1606 milliards. C'est-à-dire que nous importons 1606 milliards de plus que ce que les pays étrangers importent de chez nous», a-t-il expliqué.

Ce qui lui fera dire qu' «aujourd'hui, on a besoin de combler ce gap et ça ne sera pas fait tant qu'on n'exporte pas assez. 106 200 T 2016-2017 soit environ 70 à 75 milliards de francs CFA».

Sur ce, développe-t-il: «J'aime dire que ce sous-secteur doit être l'or vert de notre pays, le levier de notre émergence agricole».

De 905.000 tonnes de fruits et légumes à 1. 320. 000 tonnes

Pour ce qui est des performances de notre horticulture sous le magistère du président Macky Sall de 2012 à nos jours, «on est passe à peu près de 905.000 tonnes fruits et légumes globalement à 1. 320. 000 tonnes.

Et pour les exportations, on est passe environs à plus 52.000 tonnes de produits a 106.200 tonnes en 2017. Donc, nous avons pratiquement doublé nos exportations».

Il poursuit: «Prenez les spéculations de grandes consommations (légumes de grandes consommations): oignon, pomme de terre, carotte».

400.000 tonnes d'oignons produites en 2017

Aujourd'hui concernant l'oignon on en produit puisqu'on a en besoin. «400000 tonnes ont été produites en 2017. Ce qui est largement supérieur aux besoins du Sénégal estimés 300.000 tonnes. Donc on a produit 100.000 tonnes de plus par rapport à nos besoins», s'est ainsi réjouit le directeur de l'horticulture.

Absence d'infrastructures de stockage et de chambres froides empêche la couverture des besoins du marché

Selon Macoumba Diouf: «C'est la conservation des produits qui pose problème. Vous savez on couvre huit mois sur douze. C'est à dire que durant les huit mois sur douze, les sénégalais consomment l'ognon locale. Donc on importe pendant seulement pendant les quatre mois restant (septembre, octobre, novembre, et décembre).

Aujourd'hui, poursuit-il: «On a de quoi être autosuffisant si on parvenait à gérer dans le temps notre production avec des magasins de stockage, des chambres froides etc.», a soutenu le directeur de l'horticulture.

«Même si c'est le rôle du secteur privé, l'Etat du Sénégal a décidé dans le cadre du programme en cours d'élaboration qui va être exécuté dans la phase 2 du Plan Sénégal Emergent (Pse) est en train de travailler à investir ou à encourager la réalisation de chambres froides et de magasin de stockage de grande capacité», a expliqué Mr Diouf.

136 000 tonnes de pomme de terre attendues cette année

Pour la pomme de terre, en 2012, on était totalement dépendant de l'étranger.

Cette année-ci, on a couvert huit mois. Et on est passé de 10.000 voire 15.000 à 118.000 tonnes en 2017 et 136.000 attendues cette année (2018). Donc, «des progrès qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le secteur de l'agriculture». Pour la carotte on produit cinq mois sur douze aujourd'hui et cela concerne juste quelques légumes à grande consommation.

Chou et tomate des produites en quantité suffisante

Pour le chou, on n'en importe presque pas, car on a en.

Et pour la tomate, dira le directeur de l'horticulture: «On produit aujourd'hui ce que les industries utilisent pour faire de la tomate industrielle. Pour le concentre, il y'a trois industriels: Agroline, Takamoul Food, et Socas.

Mais, précise-t-il: «Les industriels préfèrent importer la tomate concentrée pour en faire du double concentré afin de le commercialiser».

Mieux poursuit-il: «Il faut noter que les producteurs ont la possibilité de produire le double de ce qu'ils produisaient auparavant 5 358 000 tonnes cette année. Et c'est plus rentable pour nous de produire de la tomate fraiche, de la transformer pour le commercialiser».

Concernant les légumes de petite consommation, «on les importe pratiquement pas ou très peu». Et pour cause «elles ne constituent pas des besoins énormes. Du coup le peu que nous en produisons suffit pour le marché local».

En somme pour les légumes de grandes consommations «on peut être autosuffisant si toute fois on règle le problème de la conservation».

L'horticulture, un secteur productif et compétitif

De par l'augmentation du taux de production de manière progressive, «nous pouvons dire que ce secteur marche! Ça marche parce que c'est un secteur productif, compétitif, créateur d'emploi, nous sécurise sur le plan nutritionnel, impacte économiquement par ces exportations très élevées.

Sans compter que notre marche fait partie de ceux plus proche de l'Europe aussi bien par l'avion que le bateau», s'est réjoui Mr Diouf.

Le soutien de l'Etat est réel, mais peut mieux faire

Sur ce volet, le directeur de l'horticulture laisse entendre ceci: «L'horticulture n'a jamais été aussi soutenu que durant le régime de Macky Sall».

Pour s'en convaincre, il avance des chiffres. Pour l'engrais, «on est passe de 8000 à 10.000 tonnes qu'on subventionnait avant 2012 à 18000 tonnes».

Toutefois, il admet: «C'est vrai que les besoins en engrais sont hautement plus importants qu'en horticulture entre 35000 et 50000 de tonnes. Mais on a presque doublé la subvention vue que c'est un secteur hautement consommateur d'engrais». Et de préciser:

«Avant 2012, presque aucune semence n'était subventionnée, excepté un peu la pomme de terre. Les besoins en légumes sont de 3 à 5 fois de plus que celui des cultures annuelles comme le mil, l'arachide, le sorgho, le maïs... »

Plus 5 milliards de subvention en 2018

Le soutien de l'Etat est remarquable: «Aujourd'hui, on est passe de 130.000.000 en 2013 de subvention à 5 milliards 192 millions de franc en 2018. C'est juste pour faciliter aux producteurs l'accès aux semences parce qu'elles coutent chères, soit 600 franc le kilogramme. Et c'est subventionner à 50% par l'Etat».

L'Etat facilite la commercialisation

Selon Macoumba Diouf: «En collaboration avec le ministère du commerce, à travers l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), nous organisons le gel des importations pour l'écoulement de la production nationale. Ce qui permet aux producteurs sénégalais d'accéder au marché à un prix qui reste compétitif.

Toutefois, il n'a pas manqué d'orienté: «Certes, on a fait des résultats mais on pourrait beaucoup mieux faire. Car, l'horticulture regorge encore de potentialités énormes».

La pression foncière plombe la filière

Mr Diouf n'a pas manqué d'inviter les maires des communes à préserver ces zones. «La pression sur le foncier plus particulièrement sur la zone des Niayes risque de plomber tous les efforts fournis sur ce secteur.

Cette pression sur le foncier est due aux promoteurs immobiliers qui affectionnent cette zone du Sénégal où ça fait bon à vivre. Dans la zone des Niayes, 60% de la production nationale en légumes et produits y sort soit 80% des exportations. C'est un véritable poumon économique pour notre pays».

Mr Diouf de préciser : «Il faut sauvegarder cette zone vue que d'autres veulent l'utiliser à des fins d'habitation immobilier.

Le chef de l'Etat a demandé l'audit du foncier des Niayes et a donné des instructions fermes quand a la valorisation du foncier au détriment de l'horticulture.

La progression du front de l'immobilier au détriment de l'horticulture constitue une menace qui pèse lourdement».

Perspectives horticole

En collaboration avec le ministère de l'agriculture dans le cadre les agropoles «3 agropoles ont étaient prévus : au nord, au centre et dans la zone sud. Ils seront des maillons allant de la production jusqu'à la transformation.

Et au-delà des agropoles, il est prévu des groupements féminins, mouvements de jeunes, que des unités a hauteurs d'hommes, des plateformes multifonctionnelles soient mises à la disposition des populations pour favoriser une transformation de la production agricole au niveau local».

En fin, le financement qui est un problème pour tout le monde particulièrement le sous-secteur de l'horticulture

Je lance un appel aux bailleurs pour qu'ils financent ce secteur car ils seront sur d'être remboursés par ce c'est un secteur qui marche.