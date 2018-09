Ile Maurice: Prem Koonjoo - «Nous devons travailler ensemble afin de faire de l'aquaculture une réussite»

De son côté, l'ambassadrice australienne à Maurice, Jenny Dee, a souligné qu'elle espère que cet échange d'idées ne sera pas le seul entre les pays africains et l'Australie. Pour leur part, le Professeur Alistair McIlgorm et le Dr Amadou Tall, à travers des exposés sur l'économie bleue, ont expliqué que l'industrie marine africaine se doit de s'épanouir car l'Afrique est à la traîne, contrairement aux autres pays.

Le ministre de l'Économie océanique et des ressources marines, Prem Koonjoo, était aussi présent. «Même dans le désert, les pays prônent l'aquaculture. Ici, plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec ce principe», dit-il. D'ajouter : «Nous devons tous travailler ensemble afin de faire de ce projet une réussite. Nous sommes un petit pays et nous devons en tirer le maximum.»

