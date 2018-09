Des activités de mobilisation et de sensibilisation sont aussi prévues à Goudomp et Marsassoum, de l'avis de Malé Sakho, le vice-président des jeunes de Sédhiou pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mutilations génitales féminines, à travers des causeries et autres visites à domicile.

Il s'agit, selon lui, d'«accroitre le niveau de connaissances de 30 autorités et décideurs à savoir les autorités locales, chefs religieux et chefs de quartiers sur les effets néfastes de l'excision».

Au cours des échanges, Mamadou Ben Cissé de l'ONG Londoo Looloo et membre d'un consortium intervenant dans le même idéal de mobilisation ajoute que «chaque acteur doit contribuer à l'élimination de la pratique de l'excision par la sensibilisation et la mobilisation».

Si l'on en croit Malé Sakho, le vice-président national des jeunes pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mutilations génitales féminines, «cette session vise à porter le plaidoyer de concert avec les décideurs notamment les religieux et les autorités territoriales.

Le réseau des jeunes de Sédhiou pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mutilations génitales féminines (MGF) a organisé avant-hier, samedi 1er septembre, une rencontre de plaidoyer en faveur de l'abandon de ces pratiques. Elle cible les autorités religieuses et territoriales pour accroitre la dynamique de sensibilisation, avec une action accrue des décideurs pour inverser cette tendance.

Un atelier de sensibilisation a eu lieu, avant-hier samedi, à l'intention des décideurs territoriaux et religieux de la commune de Sédhiou. Les jeunes de Sédhiou pour la promotion de l'abandon de l'excision et des mutilations génitales féminines (MGF) qui l'ont organisé, avec l'appui financier de l'ONG Girl Generation, ciblent une trentaine de participants pour les associer activement à la dynamique de l'abandon en cours.

