Sénégal: Fary Ndao - «Le COS Petrogaz est une bonne initiative mais doit s'ouvrir aux politiques pour... »

Un livre intitulé: «L'Or noire du Sénégal» devant permettre aux Sénégalais de comprendre ce qu'est le pétrole et le gaz en des termes simples et clairs, mais également les retombées économiques vient d'être porté à la connaissance du grand public. Ecris par l'ingénieur géologue, Fary Nda, il a été officiellement présenté et dédicacé samedi dernier, à Dakar.

L'idée du président de la République de mettre en place un Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz dénommé (Cos Petrogaz) est une bonne chose.

Mais ledit comité doit s'ouvrir aux politiques pour qu'il y ait le moins possible, les débats superflus, pouvant déconstruire la cohésion sociale. C'est ce qu'a indiqué Fary Ndao, samedi dernier à Dakar lors d'une cérémonie de présentation et de dédicace de son livre intitulé: «"L'Or noire du Sénégal": Comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal».

Selon l'ingénieur géologue, malgré les instruments (Petrosen, Cos petrogaz... ) mis en place pour encadrer et gérer au mieux nos ressources pétrolières et gazières, le débat ne s'estompe pas. «C'est dire, il y a encore nécessité d'associer autant de sensibilités possibles de ce pays pour avoir moins de débats et de contresens sur la question», a-t-il conseillé au chef de l'Etat.

Dans ce livre, l'auteur dit vouloir expliciter ce qu'est le pétrole et le gaz en des termes simples et clairs pour que les Sénégalais puissent garder jalousement leur pacte social.

Dans sa démarche, il aborde entre autres aspects techniques, juridiques et économiques qui permettent de comprendre tout ce qui tourne autour du pétrole et du gaz.

«Certes, nous abordons un sujet à forte intensité technique mais traité de manière didactique et explicative. En écrivant ce livre adressé au grand public nous avions comme objectif; permettre aux Sénégalais de pouvoir débattre de manière sereine à partir des mêmes bases», soutient-il.

Et le géologue de souligner toute l'incertitude en termes de prospection géologique dans l'industrie pétrolière: «L'industrie pétrolière fortement technique est caractérisée par le risque important en phase d'exploration.

Car, lorsqu'on donne des blocs à des compagnies à explorer, via des contrats de recherches et de partage de production, il est important de savoir que ces compagnies viennent chercher.

Et en cherchant, on peut trouver comme on peut, ne pas trouver. Et généralement, 85% de ces explorations finissent par un échec assumé par les compagnies. Mais n'oublions pas que ces compagnies ont injecté beaucoup d'argent. Cependant, lorsque que l'opération est fructueuse, c'est en ce moment qu'on parle de partage de production... ».

Les types de contrats pétro-gaziers du Sénégal sont standards

Au sujet des types de contrats signés au Sénégal, il dira: «Les types de contrats que nous avons au Sénégal sont des contrats un peu standards. Mais, ils peuvent être renégociés sur des termes différents».

Des questions relatives au transfert de technologie, à la redistribution des dividendes mais aussi à l'arbitrage de ces dividendes sont abordées dans ce livre. Autant de questions allant de la compréhension à la gestion de ces ressources en passant par la recherche, l'exploitation, la production et la commercialisation y sont développées...