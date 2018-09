Sénégal: Finale Afrobasket U18 - Les lions tombent, les armes à la main

L'équipe Sénégal est tombée en finale de l'Afrobasket U18 qui l'a opposée hier, dimanche 2 septembre au palais Salémata Maïga de Bamako, à l'équipe du Mali.

Dans une finale âprement disputée, les Lionceaux sont tombés les armes à la main en s'inclinant sur le fil (78 à 76). Avec les Aiglons maliens, les Juniors sénégalais décrochent l'un des deux tickets qualificatifs du Mondial U19 en 2019.

Partie pour la reconquête du titre africain, L'équipe du Sénégal s'est finalement contentée de la deuxième place sur le podium de l'Afrobasket U18 qui s'est achevée hier, dimanche 2 septembre par la victoire du Mali.

Les Lionceaux se sont inclinés d'une courte tête devant une grande équipe malienne portée par un Palais des Sports Salémata Maiga plein comme un œuf. Ce qui a vite eu un écho sur le parquet parce que les Aiglons du Mali vont prendre au collet Biram Faye et ses coéquipiers par un jeu rapide.

Ce qui leur permet de prendre les devants (6-10.3e). Avec une défense homme à homme et un pressing haut, le Sénégal prend la bonne mesure de l'adversaire et répond par une bonne adresse sur les tirs extérieurs.

Ce qui leur permet de faire la jonction (17-21. 9e) et d'enlever le premier quart temps avec une avance de 3 points (20-23). Mais la précipitation en attaque combinée à un mauvais repli défensif, il s'expose au jeu rapide malien adossé à une insolente adresse sur les tirs à longue distance.

Les Aiglons en profitent pour refaire leur retard (23-23. 2e). Pis, les Juniors sénégalais vont même marquer le pas avec un handicap de 6 points (31-25. 5e). Les Maliens larguent les Sénégalais à 9 points à la pause (43-34).

A la reprise, les partenaires de Biram Faye (désigné meilleur pivot du tournoi), reviennent sur le parquet avec des arguments en défense avec une bonne présence sur les rebonds défensifs.

Ils vont mettre la pression lorsqu'ils parviennent à égaliser et à passer devant (52-55, 10e) et à remporter le troisième quart-temps avec un écart de 2 points (53-55). Un maigre pécule que les poulains de Madiène Fall se devraient de préserver dans le dernier acte de jeu. Ils réussiront à tenir le bon bout et tenir à bonne distance l'adversaire malienne (62-64. 3e).

Acculés, les Juniors maliens se rebiffent et profitent de la fébrilité des Lionceaux et sur une succession de pertes de balles dans les phases offensives pour reprendre la main et l'avantage (71-68) à trois minutes de la fin.

Malgré une ultime baroud qui leur permet de revenir à 2 points à 34 secondes (74-76), les Lionceaux vont abdiquer dans les ultimes secondes et laisser s'envoler les Aiglons à la victoire (78-76).

A défaut de reconquête d'un titre qu'il n'avait pas gagné depuis 2012, le Sénégal peut se consoler d'avoir valider son ticket pour a Coupe du Monde U19 de 2019 après l'exploit qu'il a réussi avec une retentissant victoire remportée samedi 1er septembre, contre l'Egypte en demi finale.