Sénégal: Ousmane Tanor Dieng - «La présidentielle de 2019 est un tournant décisif pour le pays »

Le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanor Dieng, par ailleurs, secrétaire général du parti socialiste et maire de Nguéniène et non moins membre du directoire national de la coalition Benno Bokk Yakaar déclaré hier à Mbour : "Nous prenons l'élection présidentielle pour une élection excessivement importante.

Il ne faut pas que l'opposition se trompe en penser c'est une affaire de Macky Sall. C'est une affaire de tous les responsables au niveau communal et départemental. Après, le parrainage et à l'issue des élections, nous voulons que le département de Mbour soit parmi ceux qui occupent la tête".

A l'en croire, la présidentielle représente un tournoi pour le pays, le destin des générations qui vont venir et va au-delà du mandat de Macky Sall. Ces propos avancés à Mbour par OTD sont consécutifs à une formation de formateurs sur le parrainage à la candidature de Macky Sall à la présidentielle 2019.

Il reste impressionné par la maîtrise des formateurs dépêchés par Mimi Touré, notamment l'ancien ministre Abdou Aziz Mbaye et l'émissaire Omar Bâ, sur les réalités du milieu et du pays.

Selon lui, la démultiplication de la formation est essentielle pour la compréhension ou la portée psychologique et politique de la présidentielle et du parrainage. Les formateurs ont insisté sur le maillage, la manière de remplir les feuilles de collecte de parrainage et les erreurs à éviter.

Il a insisté sur les procédés des formateurs devant leur permettre d'atteindre l'objectif fixé dans le département de Mbour consistant à collecter 110.000 parrains pour le candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar et autour de 6000 pour la commune de Nguéniène, la mairie qu'il dirige. Il s'est réjouit de voir les délégués des 16 communes s'impliquer dans la formation pour la démultiplier.