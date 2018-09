Congo-Brazzaville: Mise en œuvre du projet "Une école, un champ" - Le Brésil disposé à accompagner le Congo

L'ambassadeur du Brésil, Raul de Taunay, a traduit la volonté de son pays, le 28 août à Brazzaville, lors d'un échange avec le directeur de l'alimentation scolaire, Roch Bredin Bissala-Nkounkou.

Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation entend mettre en place, avec le concours du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, le projet « Une école, un champ ». Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de l'alimentation scolaire adoptée il y a quelques mois par le gouvernement ainsi que ses partenaires techniques et financiers.

En effet, l'entretien entre le diplomate brésilien et le responsable de la structure chargée de mener cette politique nationale a tourné autour de trois axes. Il s'agit notamment du partenariat entre les deux pays en matière d'alimentation et cantines scolaires qui sera parachevé par les ministres de tutelle des deux Etats ; du voyage pour l'échange d'expérience afin d'acquérir la compétence brésilienne dans ce vaste domaine ; du soutien de l'Etat de Brazalia dans la mise en œuvre et la concrétisation de ce projet.

Notons que la République du Brésil a fait de l'alimentation scolaire son bras fort dans l'atteinte des Objectifs du développement durable, de l'autosuffisance alimentaire et du développement de l'agriculture ainsi que dans la réduction du taux de non scolarisation et de la rétention scolaire. Selon Roch Bredin Bissala-Nkounkou, cette rencontre avait également pour but de promouvoir les recommandations issues du forum national de l'alimentation scolaire.