Sénégal: Soutien aux productions audiovisuelles - Sonatel Multimédia présente les albums «Addina» et «Sunshine»

Les deux albums «Addina» et «Sunshine» que Sonatel, à travers sa filiale Sonatel Multimédia a fait produire, ont été présentés au public samedi dernier, 1er septembre.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction hier, dimanche 2 septembre, «Àddina» est un album interprété par de grandes vedettes de la musique sénégalaise et «Sunshine», un album rap interprété par Black Queen.

« C'est à l'issue des 1ère et 2ème éditions du Dakar Digital Show (rendez-vous digital de l'écosystème numérique), que ces deux projets musicaux ont été repérés et choisis pour être financés par la Sonatel Multimédia, de la production à la commercialisation», indique le communiqué.

«Àddina est un album original réalisé par Zeynoul Sow, producteur-musicien-arrangeur reconnu, et dans lequel des interprètes talentueux parmi des ténors de la musique sénégalaise (Souleymane Faye, Kiné Lam, Xuman, Amy Collé, Abdou Guité Seck, Fatou Diop, etc.) reprennent en chansons plus de 2000 proverbes wolofs. Un album de 16 titres inédits qui abordent des thèmes classiques avec de multiples influences de la musique traditionnelle», renseigne la même source.

Et d'ajouter que «Sunshine est un opus rap interprété par Black Queen, son premier album en solo. Une mixtape de 13 titres qui marque l'aboutissement de plus d'une année de travail de l'artiste rappeuse et présentatrice télé.

Black Queen veut, à travers ce projet, marquer l'avènement du leadership féminin dans le milieu du Hip Hop Sénégalais». Dans cet album «Sunshine», les thèmes traités traduisent «son engagement pour la paix, la cause des enfants ou l'amour et indexent les violences faites aux femmes ou la cupidité».

Les deux albums sont déjà disponibles sur Orange Détente, en Dalal Tones et sur les autres plateformes de vente en ligne, Musik Bi, Ziksen.