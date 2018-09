Afrique: COOPERATION CHINE-GABON/signature d'un accord avec la société TBEA pour la construction d'un barrage hydroélectrique

Conformément à la vision du chef de l'Etat, les entreprises évoluant dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, le logement et l'énergie ont retenu l'attention de nos plus hautes autorités conduisant ainsi à la signature d'un accord avec la société TBEA pour la construction d'un barrage hydroélectrique à Mitzic dans le Woleu-Ntem.

Au cours de leur entretien avec le chef de l'Etat, ces opérateurs économiques ont été édifiés sur les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Exerçant dans des secteurs divers et variés, mais surtout dotées d'une expertise avérée, ces structures se disent prêtes à accompagner le Gabon dans sa politique de développement et de diversification de son économie.

