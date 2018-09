Congo-Brazzaville: Ituri - La planification communautaire foncière participative en voie d'être mise en oeuvre

Le gouvernement provincial et l'ONU-Habitat RDC, déterminés à travailler ensemble pour assurer l'émergence d'une paix sociale et d'une croissance économique durable au bénéfice des communautés, ont conclu, la semaine dernière, un protocole pour la réalisation du projet au profit des groupements Mayalibo dans la chefferie de Mambisa, Pimbo et Pitso dans le secteur de Walendu Djatsi, en territoire de Djugu.

Le protocole d'accord a été signé par le gouverneur de la province de l'Ituri, Jefferson Abdallah Pene Mbaka, et le directeur Pays de l'ONU-Habitat RDC, Abel Walendom.

Le projet Planification communautaire foncière participative, financé par l'agence britannique d'aide au développement, le DfID, s'inscrit dans la stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation pour l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Il vise à renforcer l'autorité de l'Etat et de ses différents démembrements ainsi que la résilience socioéconomique de la population, notamment des femmes et des jeunes.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le gouverneur de la province de l'Ituri a salué la mise en œuvre de ce projet pilote dans le territoire de Djugu par l'ONU-Habitat . Ce protocole d'accord, a -t-il déclaré, est un accompagnement qui aidera les deux parties, au niveau des groupements de Mayalibo, Pimbo et Pitsho, à trouver des solutions de manière participative et inclusive aux problèmes fonciers qui sèment la désolation dans ces communautés. Le gouvernement provincial de l'Ituri, a-t-il poursuivi, avec l'appui de son partenaire ONU-Habitat, tente de prendre des initiatives de manière concertée et efficace en vue d'améliorer la gouvernance foncière locale qui contribuera à l'émergence d'une paix sociale et d'une croissance économique durable au bénéfice de ces communautés. Jefferson Abdallah Pene Mbaka a, par ailleurs, souligné que la question foncière est une problématique épineuse en Ituri qui mérite une gestion particulière au regard des multiples problèmes qu'elle engendre et qui souvent sont la source des conflits entre communautés.

Pour sa part, Abel Walendom de l'ONU-Habitat s'est également réjoui de la signature de ce protocole. « C'est un outil garantissant l'engagement de l'Etat congolais à assurer la cohésion sociale par la réduction des conflits fonciers, à travers une approche communautaire et participative de la planification et de la gestion de son cadre de vie ». Cette approche, a -t-il indiqué, réunira à la fois les acteurs étatiques, le secteur privé, la société civile, les concessionnaires et les confessions religieuses autour des chefs locaux pour des travaux de planification spatiale. Celle-ci, a-t-il précisé, commencera par le projet pilote de Pimbo, en territoire de Djugu.

Le directeur Pays de l'ONU-Habitat RDC a profité de cet instant pour réitérer la volonté et l'engagement de son agence à travailler en partenariat avec le gouvernement de la RDC ainsi que la province de l'Ituri, pour « contribuer au développement économique et social de sa population ». Abel Walendom a conclu: « Je puis vous assurer que cette volonté et cet engagement sont fondés sur la confiance mutuelle et le partenariat pour une province de l'Ituri du XXIe siècle ».

S'adressant aux représentants de la population de Djugu, le ministre provincial en charge des Affaires foncières, Gilbert Lomo wa Mukahika, qui a pris part à la cérémonie, les a exhortés à agir de manière plus responsable dans l'exécution de ce projet. Il a, en outre, sollicité leur compréhension, adhésion et implication pour que le projet atteigne ses objectifs.

Après la cérémonie, le directeur Pays de l'ONU-Habitat RDC a remis au gouverneur de la province du matériel comprenant notamment une station totale, un système mondial de géolocalisation, un système de positionnement global différentiel, quelques matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanner) et un drone de cartographie qui sera mis à la disposition de trois provinces : Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu. L'ensemble de ces équipements aidera l'administration foncière à mettre en place un système de gestion des données relatives aux droits fonciers (collectifs et individuels), socioéconomiques et environnementales à travers le système d'information foncière.

Notons que la signature de ce protocole d'accord s'est déroulée en présence également du vice-président de l'Assemblée provinciale, Ajio Gidi, et de la ministre provinciale du Plan, budget, portefeuille et investissement, Esperance Tchika Ngumiabo.