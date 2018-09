Sénégal: Boubacar Camara candidat à la présidentielle 2019 - «Macky Sall a mis dans le pays, les germes d'un chaos»

Cependant, il reste persuadé que Macky Sall ne fera même pas parti des candidats qui iront au second tour. Pour cause, il informe que la coalition dans laquelle il se trouve, "Fipu" met en place une stratégie pour déjouer toutes les pièges posés par le régime en place.

Pour cause, dira l'ancien Inspecteur général d'Etat, «il y a partout des urgences dans ce pays». Et Boubacar Camara d'alerter : «on va vers le mur» car, il y aurait un échec «dangereux» de toutes les politiques du président Macky Sall.

Enough is enough ! C'est ce que semble dire Boubacar Camara. Invité, de l'émission Objectif hier, dimanche 2 septembre, le candidat à la présidentielle du mouvement «Jengou Ngirr Jerign Sénégal», très remonté contre l'acte posé par le président de la République révoquant le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a déclaré qu'il devait y avoir quelqu'un dans la salle (CICAD, lors du lancement du parrainage du candidat de la coalition BBY) pour dire «stop», au Chef de l'Etat qui esquivait des pas de danses.

