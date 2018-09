Algérie: Formation professionnelle - 40 nouveaux établissements ouvriront leurs portes à la prochaine rentrée

Sur les plans matériel et humain, "nous sommes prêts pour accueillir tous les demandeurs de formation dans de bonnes conditions", a assuré le ministre, tout en soulignant que son secteur "ne lésine devant aucun effort pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires permettant d'assurer une bonne année de formation professionnelle".

Il s'agit de 13 instituts nationaux spécialisés (INSFP), 24 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) et 3 instituts de l'enseignement professionnels (IEP), a-t-il précisé.

"Pour les infrastructures d'accueil, les établissements de formation et de l'enseignement professionnels publics fonctionnels pour cette session, sont au nombre de 1295, soit une augmentation de 67 établissements par rapport à la même session de l'année 2017. Il faut savoir qu'en plus des établissements ouverts en février 2018, ce sont 40 nouveaux établissements qui ouvriront leurs portes, pour la première fois, à la prochaine rentrée", a indiqué le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, dans une interview à l'APS.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.