Algérie: Le Vice-président de la BAD en visite en Algérie du 3 au 6 septembre

Alger — Le vice-président de la Banque Africaine de Développement (BAD) chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, M. Khaled Sherif, effectue une visite officielle en Algérie du 3 au 6 septembre 2018, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Finances.

Selon la même source, M. Sherif a été reçu lundi par le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, Gouverneur de l'Algérie auprès de la BAD, avec qui il a eu un échange sur l'état des relations du pays avec cette institution financière.

Les deux parties ont également passé en revue les différents projets en cours de réalisation et les perspectives de développement et de renforcement de la coopération entre l'Algérie et la BAD.

Durant son séjour à Alger, le Vice-Président de la BAD, rencontrera le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, le ministre de l'Industrie et des mines, M. Youcef Yousfi, ainsi que le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zâalane et la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, Mme Houda-Imane Faraoun.

Il rencontrera également le Gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Mohammed Loukhal ainsi que les représentants du monde des affaires et des entreprises, a ajouté la même source.

Lors de ces rencontres, sera examinée l'évolution des programmes de coopération sectoriels ainsi que les perspectives et les moyens de renforcer cette collaboration, a-t-elle souligné.

A noter que M. Khaled Sherif est accompagné, lors de sa visite dans le pays, par le nouveau représentant résident de la BAD en Algérie, a précisé la même source.