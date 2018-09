Algérie: Ligue 1 (3e J/Mise à jour) - CRB-MCA et ESS-PAC à l'affiche

Les Belouizdadis, tout comme les Mouloudéens, font face à une crise interne et un résultat positif lors de ce derby fera beaucoup de bien au moral pour oublier un tant soit peu les problèmes financier pour l'un et administratif pour l'autre.

Alger — Trois matchs de mise à jour de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis sont au programme mardi avec notamment un certain derby algérois entre le CR Belouizad et le MC Alger, deux équipes en difficulté en ce début de saison, tandis que l'ES Sétif tentera de confirmer sa forme actuelle à l'occasion de la réception du Paradou AC.

