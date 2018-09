Algérie: Blida - Les huit derniers cas de choléra quitteront l'hôpital dans les trois prochains jours

Un constat confirmé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui affirme dans son dernier bilan sur cette épidémie que "le nombre de cas de choléra suspects hospitalisés a diminué sensiblement durant ces derniers jours", et que l'épidémie est actuellement "circonscrite dans la seule wilaya de Blida", est-il ajouté.

Dans son allocution à l'occasion d'une rencontre ayant réuni, dimanche, les membres de la Commission nationale de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), avec les autorités de la wilaya, des élus locaux et les bureaux d'hygiène de Blida, le wali Mustapha Layadhi avait assuré que la "situation est stabilisée et maitrisée", signalant une baisse constante dans les cas d'atteinte, qui sont pris en charge, au moment où les cas suspects sont libérés immédiatement après confirmation de leur bon état de santé après analyses.

