Algérie: Bouhadja appelle les Algériens à davantage de mobilisation et de vigilance face aux multiples défis

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Saïd Bouhadja a appelé, lundi à Alger, les Algériens à davantage de mobilisation et de vigilance dans le cadre d'un "front populaire solide" en vue de faire face aux défis régionaux et internationaux.

L'Algérie est aujourd'hui face à de grands défis régionaux et internationaux qui nécessitent "davantage de mobilisation, de solidarité, le raffermissement des rangs et plus de vigilance et de prudence dans le cadre d'un front populaire solide", a indiqué M. Bouhadja dans une allocution d'ouverture de la session ordinaire de l'APN, soulignant que ce front garantira la sécurité de l'Algérie et lui permettre de faire face aux manœuvres politiciennes et aux différents fléaux, notamment la corruption et la drogue".

Mettant en avant l'impératif de "faire preuve de vigilance et de prudence", il a appelé, dans ce contexte, à "une mobilisation totale, tant de la part des parlementaires, que des partis, de la société civile et des compétences nationales afin de préserver la sécurité, la stabilité et l'intégrité de notre pays".

Bouhadja a appelé, en outre, les députés à mettre leur énergie au service de la patrie et du peuple, particulièrement en cette conjoncture qui "connaît des difficultés financières et économiques", en sus de vivre dans "dans un environnement régional accablé par les crises et les conflits, dont certains affectent notre voisinage immédiat".

Il a tenu a souligné, à ce propos, que "l'APN est, elle même, au cœur de cette mobilisation nationale, de par la pluralité de sa composante, ses énergies et ses compétences, et de par la conscience collective et la responsabilité nationale dont font preuve ses membres".

Relevant que la scène politique se caractérise par "la diversité et la confrontation des idées et des programmes et par l'ambition d'accéder au pouvoir", M. Bouahadja a estimé cependant que "lorsqu'il s'agit des grandes causes nationales, l'intérêt suprême de l'Algérie doit être placé au-dessus de toute autre considération avec tout ce que cela implique en termes

d'unité de rangs, de conjugaison des efforts et de bannissement de controverses stériles et d'intérêts étroits".

A ce propos, M. Bouhadja a rappelé les orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans son message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid.

Qualifiant ce message de "référence", M. Bouhadja a mis en avant "la clairvoyance et la vision prospective" qu'il véhicule en mettant l'accent sur la nécessité de protéger les acquis de la liberté et de l'indépendance, de la construction et de l'édification, en vue d'assurer la poursuite du processus de construction et de consolider la sécurité, la stabilité et la résistance de l'Algérie face aux manœuvres internes et menaces externes".