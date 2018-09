Algérie: Formation professionnelle - 400.000 postes prévus pour la session de septembre 2018

"Comme chaque année, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels ne lésine devant aucun effort pour mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires, pour assurer une bonne année de formation professionnelle", a-t-il encore assuré.

Il s'agit pour le ministre de "réorienter le maximum de ces jeunes vers la préparation de qualifications et diplômes professionnels", considérant que "la vraie déperdition scolaire, c'est ceux qui quittent l'enseignement général et n'intègrent pas la formation ou l'enseignement professionnels".

Il a précisé, en outre, que le ministère s'attelle à "prendre en charge les besoins en ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et du développement économique et à répondre à la demande sociale de formation professionnelle aux cotés des autres segments du système éducatif national". Ceci, d'autant que, a-t-il ajouté, près de

"Nous sommes prêts à accueillir tous les demandeurs de formation dans de bonnes conditions et nous travaillons pour que la rentrée 2018 soit à la hauteur du rôle, de plus en plus important, que joue le secteur de la formation professionnelle", a-t-il affirmé.

