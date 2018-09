Algérie: La contribution des sources dans l'alimentation en eau potable n'excède pas 5%

Concernant la réalisation des puits et des forages par les particuliers pour l'exploitation des eaux souterraines à des fins d'usage domestique ou agricole, M. Bougaroua a expliqué que les procédures sont strictes et fixées par la loi de 2005 relative à l'eau.

"Il y a risque de contamination par les déchets industriels, les pesticides etc. En clair, mieux vaut utiliser l'eau contrôlée et diminuer la consommation des eaux des sources dont on n'est pas certain de leur qualité", a-t-il recommandé.

"L'utilisation de l'eau de source est ancrée dans la culture et les traditions des citoyens", a-t-il fait remarquer, en citant la période du mois de Ramadhan durant laquelle les gens se rendent plus fréquemment aux sources, munis de leurs Jerricanes, pour profiter de la fraicheur de ses eaux", a-t-il fait remarquer.

Pour ce responsable, l'eau de mer dessalée est une parade contre la pénurie des ressources hydriques, dont souffrent les pays du Maghreb et du Moyen-Orient (Zone MENA). "En tant que source pérenne, l'eau de mer dessalée est la solution la plus adaptée contre les éventuelles sécheresses", a-t-il estimé. Il a rappelé à ce titre qu'environ 17% de l'eau destinée aux ménages en Algérie provient des eaux dessalées.

"Nous aménageons la source que nous jugeons importante et nous réalisons l'adduction d'eau pour la desserte des villages éloignés et les montagnes en eau potable", a t-il expliqué.

