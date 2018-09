Angola: L'Afrique en quête d'équilibre dans la coopération avec la Chine

Cent soixante et un cas de tuberculose ont été diagnostiqués au premier semestre de l'année… Plus »

En 2017, le commerce entre l'Angola et la Chine avait augmenté de 43,42 % pour 22,34 milliards de dollars américains, et la Chine a acheté des marchandises à l'Angola de 20.047 USD et avoir vendu des biens de 2.297 millions de dollars.

Cette rencontre qui va se dérouler jusque mardi adoptera une déclaration des principes politiques qui va conduire la coopération Chine-Afrique, et le respectif plan d'action pour 2019/2025 lequel intègre les divers secteurs, notamment l'agriculture, le développement des infrastructures, les ressources humaines et le transfert de technologie.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.