Sénégal: Claude Moise Dembelé - «80% des malfaçons sont dues à la mauvaise maitrise du coût de l'ouvrage»

Comment réussir un chantier de travaux publics et Etudes de prix dans les entreprises de travaux publics ? Deux ouvrages pour les jeunes et futurs ingénieurs de bâtiment et travaux publics viennent d'être réalisés par Claude Moise Dembélé, ingénieur en génie civil, bâtiment et travaux publics, riche d'une expérience de 45 ans d'activités. La cérémonie de présentation et de dédicace a eu lieu samedi dernier, à la librairie Harmattan Sénégal.

Des dommages au bâtiment, on en note régulièrement. Et pourtant la construction est régie par une loi qui exige que les bâtiments soient réalisés selon les règles de l'art de construire. Cette évidence en théorie se révèle parfois dans la pratique, être une pierre d'achoppement aux conséquences souvent fort désagréables.

«Et 80% de ces malfaçons sont dues à la mauvaise maîtrise du coût de l'ouvrage», a confié samedi dernier Claude Moise Dembélé, ingénieur en génie civil, bâtiment et travaux publics, lors de la cérémonie de présentation et de dédicace de deux de ces livres le premier intitulé: Comment réussir un chantier de travaux publics ; et le second: Etude prix dans les entreprises de travaux publics. Il réagissait à la problématique des dommages de construction.

De prime abord, sans prétention aucune le monument, il déclare : «après quelques années d'études et de réalisation de travaux, je me suis trouvé dans l'obligation de devoir préparer et laisser une expérience probante aux jeunes et futurs entrepreneurs de la profession.

Donc, ces ouvrages (écrits) n'ont pas la prétention d'apprendre à chacun comment travailler, mais à réaliser un assemblage de document qui permettent de gérer l'ensemble des travaux publics».

De manière explicite, il s'agit: «De grands ou petits projets dans tous les domaines mais surtout dans les travaux publics, qui passeront des étapes inhérentes à leur réussite: leur conception, l'appel à la concurrence pour leur réalisation, leur réalisation suivie de leur livraison au maître d'ouvrage par le biais de réceptions provisoires et définitives».

Dans l'exécution des chantiers, il faut retenir trois éléments essentiels. D'abord, fait remarquer M. Dembélé : «lorsqu'on parle de travaux publics, incontestablement, on pense aux contrats. Et ces contrats lient le contractant à l'administration mais aussi ce dernier aux ouvriers

. Ensuite, pour exécuter un chantier, il faut du personnel. Et ce personnel (syndicat des employeurs, syndicat des travailleurs) est régi par le code du travail.

Lequel code régule la gestion de la paie dudit personnel entre autres éléments essentiels. Et lorsque celle-ci fait défaut notamment avec des salaires dérisoires, les heures supplémentaires non énumérées... Cela, peut être un facteur démotivant pour la bonne conduite des travaux.

L'autre élément, et pas des moindre, est celui de la qualité des matériaux de construction. Très souvent, dans les études de sols, on ne fait pas attention pour faire une bonne analyse des matériaux devant être utilisés, mais aussi les délais d'exécution des travaux sont trop courts. Et ça conduit aux dommages de construction des ouvrages».

Sur le deuxième ouvrage intitulé: «Etude prix dans les entreprises de travaux publics», Claude Moise Dembélé, ingénieur en génie civil, bâtiment et travaux publics par ailleurs créateur du bureau d'études des prix à Eiffage capitalisant 45 ans d'expérience laisse entendre ceci: «Dans les travaux publics, nous avons tendance à chiffrer en amont les prix sans au préalable avoir toute la maîtrise de l'ouvrage.

En clair, nous n'avons que des éléments sur le plan. Or, entre avant et après, il peut y avoir beaucoup de surprises. Parce qu'avant, nous n'avions pas assez d'informations pour réaliser l'ouvrage.

Et pourtant, nous devons donner un prix. Donc, par estimation, nous donnons des prix forfaitaires. Et c'est ça la dangerosité qui fait que l'on n'appréhende pas toutes les composantes du prix».