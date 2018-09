Angola: "L'action de l'Angola mérite une référence de l'ONU" - Guterres

Cent soixante et un cas de tuberculose ont été diagnostiqués au premier semestre de l'année… Plus »

Il s'agit d'une plateforme de consultation et dialogue collectif dont l'objectif est de renforcer les consensus et d'approfondir les relations d'amitié.

C'est la deuxième fois à moins d'une année que les deux personnalités se réunissent. En novembre dernier, João Lourenço et António Guterres se sont rencontrés en marge du Vème sommet entre l'Union africaine et l'Union Européenne qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire.

Au niveau international, l'Angola travaille sur une diplomatie préventive, dans la résolution des conflits, et prime sur la nécessité urgente d'un développement durable par la promotion d'un investissement et de la coopération internationale.

"Nous avons eu un excellent entretien sur diverses questions, et la coordination entre les Nations Unies et l'Angola est fondamentale pour nous », a affirmé António Guterres dans une courte déclaration aux journalistes.

