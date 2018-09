Gabon/Burundi: Eliminatoires CAN 2019 - Bouanga absent contre le Burundi

Denis Bouanga l'attaquant gabonais de Nîmes Olympiques ne sera pas de la partie face au Burundi et la Zambie. Il s'est blessé lors d'un entrainement avec son club d'après son entraîneur.

Pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019 et le match amical opposant le Gabon respectivement au Burundi et la Zambie, l'international gabonais de Nîmes ne sera pas de la partie, et pour cause il s'est, selon son entraîneur, blessé lors d'un entrainement collectif. En effet, il s'est fracturé le poignet suite à une chute mercredi soir durant les séances d'entrainement du club. Il ne sera pas plâtré, mais un gant sera glissé sur son poignet pour la consolidation.

Il devrait être indisponible un mois selon Bernard Blaquart (entraineur de Nîmes). Denis Bouanga sera opéré au plus tard lundi si tout se passe bien pour lui, et manquera non seulement à son club mais également à l'équipe nationale du Gabon qui compte énormément sur lui d'autant plus que la FEGAFOOT n'est toujours pas située sur la présence ou non de Pierre-Emèrick Aubaméyang à ces rencontres.