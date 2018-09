Gabon: Communiqué final du Conseil des Ministres du jeudi 30 août 2018

Ce jeudi, 30 Août 2018, sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni dès 11 heures, dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République.

A l'ouverture des travaux, le Conseil des Ministres a rendu un hommage mérité à Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, pour son engagement permanent en faveur de la paix et de la sécurité dans l'espace de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

En effet, le 14 Août 2018, le Chef de l'Etat a séjourné à Luanda, capitale de l'Angola où il a pris part à un Sommet sur la paix et la sécurité en Afrique Centrale et Australe, aux côtés de ses pairs : Joao Lourenço, de la République d'Angola ; Denis Sassou Nguesso, de la République du Congo ; Joseph Kabila, de la République Démocratique du Congo ; Cyril Ramaphosa, de la République d'Afrique du Sud ; Paul Kagamé, de la République du Rwanda ; Yoweri Museveni, de la République d'Ouganda ainsi que Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union Africaine.

Cette rencontre a permis une convergence de vue sur les questions d'intérêt commun, notamment les enjeux relatifs au développement, à la sécurité, à la paix, à l'intégration régionale, ainsi qu'à la situation spécifique de la République Démocratique du Congo (RDC) et de la République Centrafricaine.

Par ailleurs, le Président de la République, Chef de l'Etat s'est également rendu le 22 août 2018, à Malabo, en République de Guinée-Equatoriale où il a échangé avec son homologue Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, sur les questions économique et sécuritaire de la zone CEMAC, ainsi que d'autres sujets liés au renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée Equatoriale.

Sur le plan national, le Président de la République, Chef de l'Etat, a séjourné dans la province du Haut-Ogooué du 23 au 27 août 2018. A cette occasion, il a visité la grande plantation de café 100 % robusta d'Alanga, proche de la ville d'Okondja.

Le Président de la République a loué les efforts déployés par la CAISTAB et les populations engagées dans la réhabilitation de cette plantation, qui vient conforter les efforts de diversification de notre Economie à travers ce secteur générateur d'emploi et facteur de réduction de la pauvreté et du chômage.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, GARDE DES SCEAUX

Sur présentation du Ministre d'Etat, le Conseil des Ministres a adopté le projet d'ordonnance fixant le statut particulier des Greffiers.

La présente ordonnance qui participe de l'amélioration et de l'actualisation des conditions d'exercice des professions juridiques et judiciaires, ainsi que de la consolidation de l'Etat de droit dans notre pays, vise à pourvoir les personnels des Greffes d'un cadre juridique offrant des garanties d'une meilleure valorisation du capital humain de ce corps.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE CHARGE DU PROGRAMME GRAINE

Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres qui l'a adopté un projet d'ordonnance portant suppression de l'Office National de Développement Rural.

Ainsi, les compétences, biens et autres actifs de l'ONADER, sont désormais transférés de plein droit à l'Agence de Développement Agricole du Gabon (ADAG).

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC, CHARGE DE LA REFORME DE L'ETAT

Le Ministre a soumis au Conseil des Ministres qui les a adoptés un projet d'ordonnance et deux projets de décrets.

L'ordonnance modifie et complète les dispositions des articles 14, 17, 78, 79, 101, 105, 106, 126, 148, 155 et 167 de la loi n° 0001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique.

L'objectif visé par la révision du Statut Général de la Fonction Publique est de consolider le fondement juridique du nouveau système de rémunération et d'asseoir les réformes en cours initiées par l'Etat, en vue de la maîtrise de la masse salariale.

Le premier projet de décret porte modification de l'article 4 du décret 0404/PR/MBCP/MFPRA du 20 Aout 2015 fixant le régime de rémunération des agents civils de l'Etat et portant reclassement.

Aussi, l'article 4 se lit-il désormais comme suit : « Bénéficient des grilles de bonification indiciaire les corps ou spécialités suivantes :

les personnels enseignants de l'enseignement général, de l'enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales en service dans les établissements publics d'enseignement général, technique et professionnel, les centres de formation professionnelle de l'Etat, à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports ou dans les établissements publics de formation en actions sociales ;

les enseignants-chercheurs et chercheurs en service dans les universités et établissements publics d'enseignement supérieur ;

les médecins et médecins spécialistes ainsi que les autres personnels hospitaliers en service dans les centres de santé et structures hospitalières publics ;

les magistrats hors hiérarchie en service dans les juridictions. La bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. »

Le second décret quant à lui réglemente les modalités de privation de la rémunération d'un agent public. Il vise essentiellement les mesures et les sanctions infligées et appliquées à un agent absent de son poste de travail durant 2 mois.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L'INTEGRATION REGIONALE

Sur présentation de Monsieur le Ministre d'Etat, le Conseil des Ministres a marqué son accord aux demandes d'accréditations de leurs Excellences :

Monsieur Gabriel Di Muzio, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Italie près la République Gabonaise avec résidence à Libreville au Gabon ;

Madame Esther Dzifa OFORI, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Ghana près la République Gabonaise avec résidence à Malabo en République de Guinée Equatoriale ;

Monsieur Ran GIDOR, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de l'Etat d'Israël près la République Gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun.

Le Conseil a également pris acte de la nomination de Monsieur Keita OHASHI, en qualité de Représentant résident de l'UNFPA au Gabon.

AU TITRE DES MISSIONS-SEMINAIRES ET CONFERENCES

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

Le Ministre d'Etat a soumis au Conseil des Ministres qui l'a entériné, l'organisation à Libreville, le 20 septembre 2018, de la 2ème édition du Forum de la Gouvernance Internet National (IGF National)

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES

Le Ministre a sollicité et obtenu l'accord du Conseil des Ministres pour la célébration à Libreville, le 15 septembre 2018, de la journée Internationale de la Démocratie.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L'INTEGRATION REGIONALE

SECRETARIAT GENERAL

Les Chefs de Mission Diplomatiques dont les noms suivent sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite :

Son Excellence Monsieur Emily KAKALA NGOUSSI, Ambassadeur du Gabon en Tunisie.

Son Excellence Monsieur André William ANGUILE, Ambassadeur du Gabon en Afrique du Sud.

Son Excellence Monsieur Corentin Bernadin MBOUROU HERVO AKENDENGUE, Ambassadeur du Gabon au Nigeria.

Son Excellence Monsieur Paul Patrick BIFFOT, Ambassadeur du Gabon au Cameroun.

Son Excellence Monsieur Janvier OBIANG ALLOGO, Ambassadeur du Gabon en Guinée Equatoriale.

Son Excellence Monsieur René MAKONGO, Ambassadeur du Gabon au Congo.

Son Excellence Monsieur Désiré KOUMBA, Ambassadeur du Gabon en Inde.

Son Excellence Monsieur Charles ESSONGHE, Ambassadeur du Gabon en Italie.

Son Excellence Monsieur Firmin MBOUTSOU, Ambassadeur du Gabon au Vatican.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

DIRECTION GENERALE DE GABON PREMIERE

● Directeur Général : M. Sébastien NTOUTOUME BEKALE.

● Directeur Général Adjoint : Mme Mireille Simone BELIBI MENGUEME épouse DIRAT.

MINISTERE DES SPORTS, DE LA CULTURE, CHARGE DU TOURISME

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

● Aide de Camp : Adjudant Eric Zolier NGUEMA OVONO.

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

CABINET DU MINISTRE

● Conseiller Diplomatique : Mme Jeannette ENGANDZAS, confirmée.

● Conseiller Juridique, Chargé des Questions Administratives et des Frontières : M. Kévin Ferdinand NDJIMBA, confirmé.

● Conseiller en Communication, Porte-Parole du Ministère : M. Jean Eric NZIENGUI MANGALA, confirmé.

● Conseiller Chargé des Collectivités Locales, du Développement Local et de la Protection Civile : Mme Pamela Marylène BALAMY SINGATADY, confirmée.

● Conseiller Chargé des Systèmes d'Information et du Projet IBOGA : M. Reck Denis ELION EYAINEBI, confirmé.

● Conseiller Technique : M. Dieudonné YAYA, confirmé.

● Chargés d'Etudes :

Mme Judith Nanou KOUMBA, confirmée ;

M. Romain NDOMBI, confirmé.

● Secrétaire de Cabinet : Mme Bernadette SIMA, confirmée.

● Chargés de Missions :

Dieudonné NGUINGUIMBA, confirmé ;

Ardy MAMADOU.

● Secrétaire Particulière du Secrétaire Général : Mme Flore PENDI, confirmée.

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

● Directeur de Cabinet du Ministre Délégué : M. Anzy Delmond NGAYIS OTOUNGA.

● Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Mme Awa Danidi AGNETCHOUE épouse NDONG EKOMI.

● Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Prisca Philippine OKOUROU.

● Secrétaire de Cabinet : Mme Gertrude NDAKAMIKEL ép. HADIA.

● Secrétaire de Cabinet : M. Elie ZINAN.

● Chargés d'Etudes :

MM :

Juste de Dieu MBOUSSA BONNET ;

Séraphin DEMOKO NZENGUE.

● Chef du Protocole : M. Jeff AWOULAWOU ONGALA.

● Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : M. Diallo SILEYMAN SAMBA.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

MEMBRES REPRÉSENTANTS DU GROUPE ETAT

René NDEMEZO'OBIANG

Dieudonné MOUIRI BOUSSOUGOU

Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA

Antoine MBADINGA

Yannick SONNET ONGONWOU

Edwige EYOGO NDONG

Aline Sylvie MINKO-MI-ETOUA

Jean Baptiste OBAME EMANE

Vincent METANDOU

Claire MBOUROU

Jean-François OBIANG

Joseph MOUTANDOU MBOUMBA

Daniel AFOM NZE

Daladier-Hubert MINANG-FILS

Guillaume MOUTOU.

BUREAU DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

● Président : M. René NDEMEZO'OBIANG.

● 1er Vice-Président : M. Jean Pierre TCHOUA.

● 2ème Vice-Président : M. Nicaise MOULOMBI.

● 1er Questeur : M. Daladier Hubert MINANG FILS.

● 2ème Questeur : M. Gaston MIDOUNGANI.

● 1er Secrétaire : Mme Aline Sylvie MINKO MI ETOUA.

● 2ème Secrétaire : Mme Michelle Sandrine MBYIA.

● 3ème Secrétaire : M. Dieudonné MAVOUNGOU.

MINISTERE DES EAUX ET FORÊTS

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

● Directeur de Cabinet : M. Alioune MBIA KOMBE BARRY.

● Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Mme Hermine MIKEMOU ADON.

● Secrétaire Particulier du Directeur de Cabinet : M. Davy Ulrich NDOUMA DITSOUGOU.

● Secrétaires de Cabinet :

Mmes :

Aude Indrid MESSILA ME NGO'O ;

Bertille NYANGUI épouse NGUEMBI.

● Chargés d'Etudes :

Guy Gervais KENDO ;

Rodrigue Brice IKAPI NGOMA.

● Chargés de Missions :

M. Yves Dauzalt MAGANGA MBINA ;

Mme Sony NZIENGUI.

● Chef du Protocole : M. Gerald Geoffroy CHIOUMBOU.

● Aide de Camp : Sergent-Chef de l'Armée de Terre Patrick NDONGO AMEHAME.

● Agents de Sécurité :

Sous Brigadier de Police Ghislain MAGANGA NZAMBA ;

Sergent-Chef Génie Militaire Jules DOUKAGA.

● Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : M. Patrick BISSIEMOU.

MINISTERE DE L'EGALITE DES CHANCES, DE LA JEUNESE, CHARGE DES GABONAIS DE L'ETRANGER

CABINET DU MINISTRE

● Directeur de Cabinet : Mme Brigitte LEVENGOSSA.

● Conseiller Diplomatique : M. Jérôme EFONG NZOLO.

● Conseiller Juridique : M. Roméo TSOUKA.

● Conseiller en Communication : Mme Soukaïna ODZAGA AKESSI.

● Conseiller Egalité des Chances : Mme Emilie Léocady MIKAMBI épouse MOUSSADJI.

● Conseiller Chargé de la Jeunesse : M. Andy Roland NZIENGUI.

● Conseiller Chargé de la Diaspora : Mme Prisca Marielle ENGOUROU.

● Chargés d'Etudes :

Mme Aziza Melissa MOMBEY FEZZANI ;

M. Eloye NGABONI.

● Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Anaelle MBOUDOM NOUBI.

● Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Simone Paule SIPHON.

● Secrétaires de Cabinet :

Anouchka Helva ABIERI EBILA ;

Lauren Whitney LOURI.

● Chargés de Missions :

Gide Ulrick NDJILA LEHA ;

Justin YABINA.

● Chef du Protocole : M. Marin Prince AOUDOU ELEMBI.

● Aide de Camp : M. Jean Aimé NGABI.

● Agents de Sécurité :

Hugues Dany ABULE ;

Gilles LOUSSOU.

● Chauffeur Particulier : M. Erneland ESSIMBA NGUIABISSA.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

CABINET DU MINISTRE

● Directeur de Cabinet : M. Léandre NTSAGUI.

● Conseiller Diplomatique : M. Styve SEMBI TONDA.

● Conseiller Juridique : Mme Mireille NSET NSEH épouse MENVI.

● Conseiller en Communication : M. Edgard NZIEMBI DOUKAGA.

● Conseiller Technique chargé des Questions Aéronautiques et Maritimes : M. Laurent ABESSOLO MVE.

● Conseiller Technique chargé des Transports Terrestres et des Entités Sous-Tutelle : M. Arsène MEZUI MVONO.

● Conseiller Technique chargé des Questions Economiques et Financières : Mme Annie-Laure MATSEMBA.

● Chargés d'Etudes :

Mme Marjorie ESSONO, confirmée ;

M. Ulrich Fred NGARI ONGOUNDZA.

● Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Myriam Nanette MAGANGA, confirmée.

● Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Pierrette Ghislaine MOUSSOUNDA NGONDA IMBIMBI.

● Secrétaires de Cabinet :

Louise Nancy Sylvie Armande FAUSTHER EDJONEY.

Carnelle MBOUMBOU MABUSE.

● Chargés de Missions :

Jérôme LEBOUNDANGOYE ;

Fernand NTINGASSAGUI.

● Chef du Protocole : M. Chrysthels Kuenthyn DE-MANYOWELL.

● Aide de Camp : M. Paul Maick DJALATSIA.

● Agents de Sécurité :

Saturnin NGOUNGOULOU OBIRIGUI ;

Landry ITOUMBA MBOUITI.

● Chauffeur Particulier : M. Juste Stiver NDJABA.

● Chef de Service Signalisation Maritime : M. Ludovic Edgard MOUNDOUNGA.

