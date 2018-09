Abdoulaye Dramé, servant dans un Collège d'enseignement moyen (CEM) de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor et M. Tendeng, enseignant au CEM Niamone 2 de l'IEF de Bignona, ont perdu la vie dans cet accident survenu tôt le dimanche, aux environs de 7 heures du matin, à hauteur de Bounkiling.

La nouvelle qui a vite fait le tour de la région à attristé plus d'un et surtout dans le milieu éducatif. Car les victimes sont des enseignants professeurs d'Education physique et sportive en partance à Thiès où ils étaient convoqués en regroupement pour leur formation diplomante.

Un véhicule de transport en commun, avec à bord des professeurs d'Education physique et sportive (EPS), a percuté un poteau électrique sur la route nationale n°4 à hauteur de Bounkiling. Il y a eu deux morts et trois blessés, tous des enseignants. Le chauffeur, dont le mauvais contrôle de la voiture serait à l'origine du drame, aussi s'en est sorti avec une blessure. Une enquête est ouverte.

