Sénégal: Khalil Ndanane, de choriste à la carriére solo

Khalil Ndanane, de son vrai nom Ibrahima Guèye est un jeune talent qui a su, dès son jeune âge, apprécier et aimer la musique. Agé de 32 ans, il a longtemps offert de la voix charmante dans différents orchestres accompagnés de grands noms du mbalax avant de décider d'entamer une carrière solo. Il a poussé ses premières notes en 2012 avec son premier single «Degloulène» (Ecoutez).

Son premier single intitulé « Deglouléne » sorti en 2012 et dédié à l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, lui a ouvert la porte dans la scène musicale sénégalaise. De là, Ibrahima Guèye connu sous le sobriquet Khalil Ndanane décide de se frayer un chemin à l'image des grands artistes.

Lui qui est descendant d'une lignée de griots. «Je fais de la musique parce que je suis issu d'une famille griotte qui aime la musique et je le fais par amour et passion », confie le jeune musicien.

Né à Thiès et grandi à Rufisque, Khalil Ndanane a fait ses premiers pas dans la musique aux côtés de musiciens talentueux comme le pianiste et l'arrangeur Papis Ndiaye, le guitariste Jeannot Mendy, le batteur Jules Diop, le percussionniste Cheikh Anta, le joueur de Tama Yatma Thiam et le bassiste Abdou Dieng.

Croyant à ses capacités et en son talent, il sort en 2016 à l'aide de ces derniers un maxi de trois titres composé des chansons telles que «Sama Yaye», «Mbeuguel» et «Kharit» en duo avec Wally Ballago Seck. Après une trêve musicale de quelque temps, l'ancien choriste de la chanteuse Daba Sèye nous revient encore plus déterminé que jamais.

Actuellement, il prépare son album de six titres qui sera bientôt sur le marché. Ce disque est le fruit d'une collaboration avec trois arrangeurs différents, des professionnels de studios tels que Mobil Sound, de Laye Diagne le bassiste de Coumba Gawlo et patron de studio ainsi que de Fallou Ndiaye alias Benjamin le claviste du Raam Daan de Wally Ballago Seck. Le public découvrira dans ce nouvel album qui s'intitulera «Yonn Wi», les morceaux «Kharana Ba Dé», «Dounde», «Mbeuguel», «Kharite», «Yenné», et «Djiguéne».

A en croire Khalil Ndanane, la sortie du disque qui a vu la participation de l'artiste Secka et bien sûr d'autres noms de la musique sénégalaise, est prévue pour le 15 octobre prochain. De cette sortie de l'album, s'en suivra la célébration de son anniversaire et une tournée nationale dans les villes comme Thiès, Tambacounda, Saint-Louis et Ziguinchor.

Agé de 32 ans, Khalil Ndanane a su dans la patience et la persévérance se construire une identité vocale scénique. La musique, il y croit dur comme fer. Toutefois, lui qui s'active aussi dans la vente de voitures avant de devenir musicien invite les jeunes artistes à d'abord trouver un métier avant de se lancer dans la musique.