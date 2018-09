Sénégal: Finale du championnat de basketball - Une finale interrompue et gachée

Les Gabelous vont en profiter pour ensuite compter sept points d'avance sur les Etudiants (67-60). La partie n'ira pas cette fois pas plus loin. Les projectiles, les sachets d'eaux et autres débris envahissent le terrain. Malgré plusieurs tentatives pour sauver la partie à 2 min 31 de la fin, l'arbitre décide d'arrêter le match.

Les premiers incidents sont survenus alors que les deux équipes étaient au coude à coude au score. Menés à la pause (36-31) et au terme du 3ème quart-temps (54-47,), les Gabelous étaient parvenus à refaire leur retard (54-49. 2e) dans un laps de temps entrecoupé par des jets de sachets d'eaux et autres projectiles. Le match reprend au bout d'une quinzaine de minutes, avant d'être arrêté une seconde fois à quatre minutes alors que le score était de (54 à 56) en faveur du Duc.

Les comportements antisportifs et de sabotages de certains supporters et même de certains joueurs ont finalement plombé la partie entraînant son arrêt définitif à seulement 2 minutes et 31 secondes de la fin afin d'éviter que le parquet ne se transforme en patinoire. Et c'est l'As Douanes qui sera sacrée championne du Sénégal de la saison.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

