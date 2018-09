Togo: Après le supermarché de T-Oil Bè, un cambiste braqué à Hanoukopé, environ 3.000.000 F CFA emportés

Quand nous l'avons relevé, il respirait très lentement. Arrivé à l'hôpital, le blessé n'a pas été pris en charge à temps. Une heure après, il s'est vidé de son sang et a rendu l'âme. Si la police, les sapeurs-pompiers et l'hôpital avaient, chacun de son côté, joué sa partition, il ne serait pas mort ».

On peut dire que c'est un mode opératoire presque similaire à celui du braquage du supermarché T-Oil Bè, à la seule différence que cette fois les braqueurs ont fait plutôt usage de machette en lieu et place des armes.

J'étais dehors avec un ami, mais comme j'avais faim, je lui ai demandé de rentrer avec moi pour dîner. Nous sommes rentrés et cinq minutes après, on a entendu des appels au secours. Le cri devenant de plus en plus fort, nous avions accouru. J'ai vu un homme à terre sous une moto. Un autre était allongé dans les gazons au bord de la lagune.

Le Togo prépare ses législatives dans une insécurité. Alors que le régime de Faure Gnassingbé prépare activement les élections législatives, les braquages se succèdent et font constater une certaine défiance vis-à-vis des forces de l'ordre et de sécurité pendant que l'on court droit vers les élections législatives du 20 Décembre 2018.

