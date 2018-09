Cote d'Ivoire: Murielle Ahouré - Objectifs, Mondiaux 2019 et JO 2020

Vainqueur, le 30 août, de la finale du 100 mètres de la Ligue de Diamant 2018, Murielle Ahouré a confirmé sa bonne forme six mois après avoir remporté l'or sur 60 mètres. Alors que les championnats du monde 2019 en extérieur se profilent à l'horizon, l'athlète ivoirienne se fixe maintenant un autre objectif, remporter l'or, après avoir pris l'argent lors de cette même compétition récemment. Elle n'oublie pas les Jeux Olympiques de 2020.

« Oui, il me manque juste l'or. C'est ça l'objectif, parce que j'ai décroché cinq médailles aux Championnats du monde : quatre médailles d'argent et une en or, mais en salle. Je continue donc à travailler dur pour cet objectif et pour les Jeux olympiques 2020. Je gère les choses saison après saison », a-t-elle confié à Rfi. « Cette année, mon but était de disputer suffisamment de compétitions pour être en forme et mettre ainsi le paquet en 2019. Parce que c'est l'année prochaine et celle d'après qui seront très importantes », a ajouté Murielle Ahouré, première africaine à remporter la finale du 100 mètres de la Ligue de Diamant.

A 31 ans, Murielle Ahouré est consciente que son âge avance, surtout qu'elle pratique de l'athlétisme de haut niveau. Elle a donc su faire des choix judicieux qui ont abouti à sa victoire.

« Je me focalise désormais beaucoup plus sur les grandes compétitions. Je viens tout juste d'avoir 31 ans. Il faut faire très attention lorsqu'on commence à prendre un peu d'âge. Il faut se préserver davantage et ne pas trop s'éparpiller, ne pas courir à gauche et à droite... Il faut bien planifier sa saison ».