Angola: L'Angola et le Brésil analysent les projets prioritaires

Les gouvernements angolais et brésilien ont signé le 09 février 2018 dans la ville de Luanda, le protocole d'entente qui établit une nouvelle ligne de crédit du Brésil en faveur de l'Angola, étant ce pays africain bénéficiaire jusque maintenant de six « facilités » de crédit.

Le Gouvernement angolais a présenté au Brésil près de 22 projets parmi lesquels ceux de la construction, la réhabilitation des hôpitaux, des ponts, des réseaux d'approvisionnement en eau et énergie, ainsi que des projets liés à la recherche scientifique, l'extension rurale et au développement agro-pastoral.

A Brasilia, le diplomate s'est réuni avec les responsables des ministères de l'économie du Brésil, des Relations Extérieures ainsi que de l'agence brésilienne de gestion des fonds des garanties (ABGF-sigle en portugais) et de la Banque Crédit Suisse, institution qui participera à la facilité accordée entre l'Angola et le Brésil.

