Sénégal: La 8ème conférence annuelle Africaine de Comptabilité et de Finance à partir de ce 4 septembre à Dakar

«Gouvernance et soutenabilité du développement en Afrique». C'est le thème autour duquel la réflexion est convoquée, du 4 au 7 septembre à Dakar.

Ce sera dans le cadre de la 8ème conférence annuelle Africaine de Comptabilité et de Finance qu'organisent le CESAG, en partenariat avec l'Association Africaine de Comptabilité et de Finance (AAFA).

Le communiqué qui donne l'information précise que l'AAFA est une organisation constituée en 2011 dont l'objectif est d'offrir aux universitaires, aux praticiens et aux décideurs politiques, une plateforme d'échanges, de partage d'expériences et de réflexions sur les pratiques de la Finance, de la Comptabilité, de l'Audit et du Contrôle de Gestion, et de la Gouvernance en Afrique.

Il informe que la journée du 04 septembre sera consacrée au colloque des doctorants et le lendemain aura lieu la cérémonie officielle d'ouverture de la rencontre, à l'hôtel Novotel Dakar.

L'événement se poursuivra à travers des ateliers et panels sur le thème cité plus haut.

Organisée pour la première fois en Afrique francophone sous la houlette du CESAG, précise la même source, l'édition 2018 de la conférence annuelle accueillera plus de 300 participants en provenance d'Afrique francophone et anglophone, du Maghreb, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie.

Selon elle, le thème de l'édition 2018 croise la quintessence des réflexions autour de la gouvernance en Afrique à l'aune d'une croissance équitable et soutenue.

En effet, poursuit le communiqué, la résilience de notre espace communautaire passera inexorablement non seulement par un système financier comptable fort, structuré, et inclusif, mais également, par l'adoption et l'adaptation de cadres institutionnels propres à notre continent.

Aussi, poursuit-il, les récentes réformes en matière de gestion des finances publiques, notamment l'usage de la « Budgétisation Axée sur la performance » préconisé par l'UEMOA, et ses impacts en matière de comptabilité et de gestion des finances publiques seront au cœur des échanges.