Afrique: Prix FIFA des "meilleurs supporters 2018" - Les fans sénégalais nominés

Dakar — Les supporters du Sénégal ont été désignés candidats au prix récompensant les "meilleurs fans" de la FIFA pour 2018, a-t-on appris de l'instance dirigeante du football mondial.

Les fans sénégalais sont nominés pour la "FIFA football Awards 2018" en même temps que ceux du Japon, du Pérou ainsi que "Ilue Sebastian Carrera du club chilien de Deporters Puerto Montt", précise la même source.

Les supporters sénégalais, péruviens et japonais se sont distingués par des actes de fraternisation lors de la Coupe du monde 2018, l'ambiance qu'ils ont mis dans les stades et l'esprit fair-play dont ils ont fait montre lors de la compétition, selon la FIFA.

Les fans sénégalais et du Japon ont crevé l'écran en procédant par exemple au nettoyage de la partie occupée lors des matchs de leur sélection nationale.

Le "prix des supporters Fifa" sera annoncé le 10 septembre prochain au cours d'une cérémonie devant également consacrer la désignation des titres de "meilleur joueur", "meilleure joueuse", "plus beau but", "meilleur gardien de but" et "meilleur entraîneur de l'année".

Au titre du prix de "meilleur joueur", l'Egyptien Mohamed Salah, "meilleur joueur" et "meilleur buteur" de la Premier League, a été nominé en compagnie du Portugais Cristiano Ronaldo et du Croate Luka Modric, "meilleur joueur" de la Coupe du monde et "meilleur footballeur européen 2018", selon l'UEFA.